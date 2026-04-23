Efecto dominó: Revista Time dedica portada a Cuba

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La revista Time dedicó este jueves su portada a Cuba con el titular “Before the Fall” (“Antes de la caída”) y el subtítulo “Cuba Awaits Trump’s Endgame” (“Cuba espera el desenlace de Trump”), en un reportaje que describe el deterioro económico y social en la isla en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana.

La ilustración de la portada, obra del artista cubanoamericano Edel Rodriguez, muestra una serie de fichas de dominó cayendo en cascada, comenzando con una que lleva la bandera cubana.

Según el propio autor, la imagen representa cómo "el colapso ha estado progresando por años, pieza por pieza, como una línea de dominó”.

En declaraciones a Martí Noticias Rodríguez señaló que “el sistema comunista de Cuba le cierra las puertas a las críticas del pueblo. Los encarcela y, en cierto punto, ya no se aguanta más”.

Rodríguez explica que, aunque vive en Estados Unidos, está "en contacto con muchos en la isla y siempre estoy preocupado por lo que están pasando. Les escribo y los trato de ayudar cuando pueda. Mi arte ha estado centrado en lo que es ser cubano, guajiro criado en el fango de su tierra, por décadas".

"Yo quiero una Cuba independiente y democrática", aseguró el artista.

"El destino de Cuba existe en la gente de su tierra, en lo que deseamos vivir, los que están allí y los que han podido salir. El futuro es algo que tenemos que construir en una democracia, con distintos puntos de vistas y elecciones libres", comentó.

El reportaje de la revista documenta las condiciones actuales en Cuba, incluyendo apagones prolongados, escasez de combustible y una economía sumamente debilitada.

Las reacciones desde el exilio y la política estadounidense no se hicieron esperar. La activista Rosa Maria Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) compartió la portada e indicó que “estamos en el umbral del cambio”.

“La noche no será eterna… el pueblo exige libertad, la noche está terminando”, comentó en sus redes sociales.

Por su parte, la congresista Maria Elvira Salazar afirmó que “el régimen cubano puede encarcelar a disidentes, silenciar voces y sembrar el miedo, pero no puede detener lo que se avecina”.

“La libertad es más fuerte que la tiranía… la dictadura caerá”, comentó.

El presidente Donald Trump ha señalado en varias ocasiones que Cuba será la próxima, en referencia a su política exterior.

El pasado 10 de abril, una delegación enviada por el secretario de Estado, Marco Rubio, viajó a La Habana para sostener reuniones con autoridades cubanas en la que Estados Unidos planteó demandas como la liberación de presos políticos, la apertura del acceso a internet y reformas en el gobierno.