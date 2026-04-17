Trump: "Muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba.

Durante el evento Turning Point USA en Phoenix, Arizona, Trump señaló que Estados Unidos podría incursionar en la isla para liberar al pueblo del régimen.

"Muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos setenta años esperando, se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarles con Cuba", dijo.

En medio de las crecientes tensiones entre Washinton y La Habana, el presidente de EEUU recordó que "tenemos muchos cubanoamericanos maravillosos".

"No creo que haya demasiados en este público, la verdad. Pero si van a Miami, allí tenemos gente —cubanoamericanos—, personas que fueron tratadas con brutalidad, cuyas familias fueron asesinadas y brutalizadas. Y ahora, observen lo que sucederá bajo esta nueva etapa", aseguró.

El pasado viernes funcionarios del Departamento de Estado sostuvieron reuniones en La Habana con representantes del régimen, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto de Raúl Castro—, según un reporte de Axios que Martí Noticias confirmó con fuentes del gobierno de EEUU.

“El presidente Trump está comprometido a buscar una solución diplomática, de ser posible, pero no permitirá que la isla colapse y se convierta en una grave amenaza para la seguridad nacional si los líderes de Cuba no están dispuestos o no son capaces de actuar”, afirmó el funcionario citado por Axios.