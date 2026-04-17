Secretario de Energía de EEUU: Queremos un cambio y que el pueblo cubano sea libre

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El secretario de Energía estadounidense Chris Wright aseguró que el objetivo de Estados Unidos no es “provocar una crisis humanitaria” en Cuba sino “propiciar un cambio y lograr que el pueblo cubano alcance su libertad”.

Al responder una pregunta durante un foro del diario Wall Street Journal sobre el suministro de petróleo a la Isla, el secretario Wright dijo que “los problemas de Cuba se remontan a mucho más tiempo atrás que los de Venezuela”.

“Este es otro caso de un país relativamente próspero y regido por el Estado de Derecho, que acabó confirmando la naturaleza ruinosa del sistema económico comunista”, dijo al comparar los años de la República y la actualidad en Cuba.

Para Wright, a EEUU le gustaría ver desaparecer al sistema comunista en la Isla, no solo por la ideología sino porque ha exportado mercenarios, desestabilización y conflictos. “Nos encantaría ver una reforma”, precisó.

El funcionario de la Administración Trump recordó las décadas de dependencia económica del régimen cubano de la Union Soviética y luego de Venezuela, fundamentalmente en el suministro de petróleo.

“Les entregaban un crudo que el régimen cubano revendía en el extranjero para generar los dólares necesarios con los que financiar su economía basada en el mercenarismo y mantener a su propio pueblo bajo represión”, afirmó.

El secretario Wright reveló que Estados Unidos está dispuesto a “venderle petróleo y gas mañana mismo”. De acuerdo a las leyes estadounidenses es posible, siempre y cuando el comprador sea un actor del sector privado.

“Estamos a su disposición. Hagan su pedido y lo suministraremos. Lo que hemos establecido es que no podemos vender petróleo, gas ni productos energéticos al régimen cubano, sí a particulares. ¡Hagámoslo!”, recalcó.

Para demostrar que el Gobierno de EEUU no busca provocar una crisis humanitaria en la Isla, el secretario Wright hizo hincapié en la autorización que dio la Administración Trump a un buque ruso con combustible.

El secretario Wright agregó que la economía cubana experimentaría un crecimiento vertiginoso “si apartaran de su camino” al comunismo. “Sería algo magnífico para los cubanos, los EEUU y todo el hemisferio”, afirmó.

El 29 de enero el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia por la amenaza que supone el régimen para EEUU, que incluía aranceles a países que suministren petróleo a la dictadura.

No obstante, a finales de marzo llegó a la Isla un petrolero ruso con más de 730 mil barriles de crudo, autorizado por Estados Unidos, lo que no significa un cambio de política sino una excepción humanitaria, afirmó la Casa Blanca.

En sus más recientes declaraciones sobre la Isla, el presidente Donald Trump repitió que es una nación fallida. “Cuba es una nación en decadencia y puede que pasemos por Cuba después de que hayamos terminado con Irán”.