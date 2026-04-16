Estados Unidos denuncia la brutalidad del régimen de Cuba

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A continuación, un editorial que refleja las opiniones del Gobierno de los Estados Unidos:

La brutalidad del régimen cubano quedó plenamente expuesta ante los ojos del mundo después de que Prisoners Defenders —una organización de derechos humanos que monitorea la situación de los presos políticos en Cuba— revelara una impactante fotografía de Alexander Díaz Rodríguez al término de su condena de cuatro años de prisión.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, declaró: "Cuando vi el estado en el que se encontraba [Díaz Rodríguez], vi lo que he visto en otras ocasiones entre presos liberados en Cuba: parecen como si hubieran sido rescatados de un campo de concentración".

Durante su encarcelamiento, en 2022, Díaz Rodríguez fue diagnosticado con cáncer de tiroides en etapa avanzada, pero nunca recibió un tratamiento adecuado. Esta situación se vio agravada posteriormente por hepatitis B, anemia, inflamación en las extremidades y un estado de desnutrición cada vez más severo.

"Sabíamos que se encontraba en un estado terrible y hemos luchado durante años por su vida", afirmó el Sr. Larrondo. "Solicitó la libertad condicional por motivos médicos, presentamos su caso ante las Naciones Unidas... pero el régimen cubano le obligó a cumplir la totalidad de la condena", añadió.

Díaz Rodríguez fue detenido tras las protestas anticomunistas del 11 de julio de 2021 y condenado por los delitos de «desacato» y «desorden público».

El líder del grupo disidente más grande conocido en Cuba, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, publicó un mensaje en video el 12 de abril, describiendo las fotografías de Díaz Rodríguez como una "prueba irrefutable de lo que el sistema penitenciario de la tiranía castrocomunista hace a los presos políticos en Cuba".

Ferrer, quien actualmente se encuentra exiliado en Florida tras años de reiterados encarcelamientos y torturas en Cuba, recordó a otros prisioneros de conciencia cubanos que, según se ha informado, han sufrido abusos, entre ellos Roilan Álvarez, Luis Manuel Otero y Félix Navarro.

El 2 de abril, el gobierno cubano anunció la liberación de 2.010 prisioneros, presentándola como un "gesto humanitario". Si bien el anuncio despertó esperanzas entre muchas familias de prisioneros políticos, los grupos de derechos humanos no han identificado a ningún prisionero político entre los liberados.

Según Prisoners Defenders, Cuba mantiene detenidos a unos 1.200 prisioneros políticos. Desde 2019, Cuba ha sido señalada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas como el país con mayor número de detenciones arbitrarias. Muchos de los detenidos —particularmente tras las protestas del 11 de julio de 2021— son prisioneros políticos sometidos a encarcelamientos ilegales y juicios injustos, confirmó el grupo.

En su orden ejecutiva relativa a la amenaza que Cuba representa para los Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba son "repugnantes para los valores morales y políticos de las sociedades democráticas y libres, y entran en conflicto con la política exterior de los Estados Unidos, la cual busca fomentar un cambio pacífico en Cuba y promover la democracia, el principio de la libertad de expresión y de prensa, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos en todo el mundo".