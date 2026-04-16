OCDH denuncia “ensañamiento” contra presos políticos en cárceles cubanas

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este jueves un aumento de la represión y los malos tratos contra presos políticos en cárceles de la isla, en un contexto marcado por el anuncio de un indulto gubernamental que, según la organización, no ha beneficiado a ningún detenido por motivos políticos.

El jefe de Estrategias del OCDH, Yaxis Cires, alertó en declaraciones a Martí Noticias sobre una “ola represiva” dentro del sistema penitenciario. “Estamos denunciando esta ola represiva que está ocurriendo dentro del sistema carcelario en contra de los prisioneros políticos y de conciencia”, afirmó.

Cires puso como ejemplo el caso del preso político Ángel Jesús Véliz Marcano, quien fue sancionado tras exigir mejores condiciones en prisión. “Fue recluido en una celda de castigo por haber reclamado… mejores condiciones de vida, condiciones alimentarias y de atención médica”, señaló.

El activista denunció las agresiones contra otros opositores encarcelados. “También está la golpiza contra Félix Navarro y así otros… actos de ensañamiento en contra de prisioneros políticos y de conciencia”, agregó.

En una nota de prensa fechada el 16 de abril, el OCDH advirtió que, entre marzo y lo que va de abril, familiares de presos políticos han reportado un incremento de violaciones dentro de los centros penitenciarios.

“Familiares de presos políticos han brindado testimonio sobre el aumento de malos tratos en las cárceles, con traslados a celdas de castigo, retirada de alimentos y pertenencias, amenazas y colocación de presos comunes en sus celdas para que agredan a los políticos”, indicó la organización.



El informe menciona varios casos considerados graves, entre ellos Duannis León Taboada, condenado a 14 años por las protestas del 11 de julio de 2021; Alexander Fábregas, sentenciado a siete años por publicaciones críticas en redes sociales; y Liosnel López Arocha, condenado a 12 años tras su detención durante las protestas del 11J.

También se incluyen denuncias sobre presos en distintas cárceles del país, como Amaury Díaz García, en Kilo 8 de Camagüey; Fernando Michel Barzaga Mompié, en Granma; y el rapero Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, entre otros.

El OCDH cuestionó el alcance del indulto anunciado por el gobierno cubano, al asegurar que este ha beneficiado únicamente a reclusos comunes, excluyendo a los prisioneros de conciencia.

“Mientras el régimen cubano niega ante la prensa internacional la existencia de presos políticos y anuncia un indulto que solo ha beneficiado a reclusos comunes, en las cárceles de la isla se produce una arremetida violenta contra los prisioneros de conciencia”, denunció la organización.

Cires señaló que el endurecimiento de la represión ocurre en un escenario en el que el gobernante Miguel Díaz-Canel ha negado la existencia de presos políticos en el país.

“Esto está teniendo una consecuencia directa en mayor represión, mayores abusos y un proceso de deshumanización de las personas que están presas por motivos de conciencia en la isla”, afirmó.

El representante del OCDH también criticó la falta de pronunciamientos internacionales. “Esto es una cuestión gravísima… ante el silencio de la Unión Europea, que pareciera que ha abandonado por completo la realidad de Cuba”, dijo.

El OCDH concluyó que la situación en las cárceles cubanas refleja un deterioro sostenido de los derechos humanos y alertó sobre la necesidad de mayor presión internacional para frenar los abusos contra los presos políticos.