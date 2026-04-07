Senador Scott denuncia indultos en Cuba y pide libertad para “Osorbo” y Otero Alcántara

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El senador por Florida, Rick Scott, se sumó este martes a las voces que denuncian los indultos anunciados por el régimen, que hasta el momento no han beneficiado a presos políticos del castrismo, y pidió la libertad para los artistas Maykel “Osorbo” Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara.

“Ha pasado más de una semana desde que el régimen anunció su llamado indulto masivo”, escribió en la red social X Scott al referirse a la excarcelación de 2 mil presos informada por La Habana, “en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa”, de acuerdo con la dictadura.

Para el funcionario, el “ilegítimo régimen comunista de Castro/Díaz-Canel solo está liberando a los criminales regulares mientras continúa procesando y oprimiendo brutalmente a los prisioneros políticos y al pueblo valiente de Cuba por defender la Libertad”, aseguró.

En su publicación, el republicano resaltó la prisión política de dos jóvenes artistas cubanos, que han usado su talento en función del activismo por la libertad en la Isla y que, hasta el momento, no están entre los beneficiarios con el indulto: Maykel “Osorbo” y Luis Manuel Otero Alcántara.

Sobre “Osorbo”, ganador de dos Premios Grammy Latino por su participación en la canción Patria y Vida, el senador Scott recordó que “desapareció por la fuerza en 2021 y más tarde fue condenado a nueve años de prisión debido a sus esfuerzos por hablar por la libertad”.

“Después de ir a múltiples huelgas de hambre en protesta, se le ha negado asistencia médica y se desconoce su situación de salud. Todo porque se convirtió en la voz de los valores pro-democracia y la libertad para el pueblo cubano. ¡Él debe ser liberado ahora!”, exigió.

El senador Scott definió al artista Luis Manuel Alcántara como un “defensor de los derechos humanos”, que ha “estado dentro y fuera del confinamiento solitario con poca o ninguna atención médica en condiciones insoportables”.

“¡Todo porque se pronunció en contra de las violaciones de los Derechos Humanos! ¡Libertad para todos ahora!”, demandó el republicano, que en 2025 presentó en el Senado la Ley Democracia, para negar ingresos a la oligarquía militar en Cuba y restringir las actividades del aparato de inteligencia cubano.

De acuerdo con Cubalex, Otero Alcántara depuso este martes una huelga de hambre que había iniciado 8 días atrás. “Desde el 26 de marzo sostenía un ayuno de 12 horas diarias, que el 30 de marzo decidió llevar al límite: una huelga de hambre ingiriendo únicamente agua”, aseguran.

“Es la séptima que realiza en prisión, con su cuerpo como único recurso para denunciar las violaciones de derechos que sufre desde su injusto encarcelamiento en 2021”, agregó la organización, que en marzo pasado interpuso un recurso de Habeas Corpus a favor de Otero, que le fue negado.

Aunque el régimen cubano no reconoce la existencia de presos políticos y condena a sus opositores por “delitos comunes”, organizaciones independientes cifran en más de 1200 los prisioneros por motivos políticos, muchos de ellos luego de las protestas anti régimen del 11 de julio de 2021.

Tras las recientes manifestaciones en la Isla han aumentado los casos de detenidos por causas políticas, entre los cuales destaca el adolescente Jonathan Muir Burgos, de 16 años, quien participó en las protestas en Morón, Ciego de Ávila, por lo cual sería procesado por las autoridades de esa provincia.

Los recientes indultos han sido duramente criticados por sectores de la oposición, fuera y dentro de la Isla, que los han calificado como un “drenaje de prisiones” y una forma del régimen “lavarse la imagen” en medio de las tensiones con EEUU; sin embargo, ningún opositor ha sido excarcelado.