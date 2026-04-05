Senador Scott critica al régimen por excluir a presos políticos del indulto

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El senador republicano por Florida, Rick Scott, criticó el indulto anunciado por el régimen de La Habana a más de 2.000 reclusos por excluir a los presioneros políticos de las excarcelaciones.

“El ilegítimo régimen comunista cubano anunció un ‘indulto masivo’ de más de 2.000 presos durante la Semana Santa, pero ni un solo preso político ha sido liberado”, afirmó el legislador en la red social X.

"La represión y la persecución por parte del brutal régimen de Castro/Díaz-Canel solo están empeorando”.

Scott exigió la liberación de todos los detenidos por motivos políticos, incluidos los vinculados a las protestas del 11 de julio de 2021. “¡Publiquen la lista completa de presos políticos y liberen a todos, incluidos los activistas del 11 de julio, ahora!”, reclamó.

“Seamos claros: Estados Unidos no se dejarán engañar por su plan (…) mientras los cubanos inocentes permanecen tras las rejas por exigir la libertad”, expresó.

La Habana anunciño el jueves un indulto que beneficiaría a 2.010 reclusos, el mayor en una década. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación de que entre los excarcelados figuren presos políticos.

De acuerdo con reportes de grupos de derechos humanos, los primeros liberados corresponden a reclusos comunes0.

El viernes, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos indicó a Martí Noticias que Washington está al tanto de los informes sobre la liberación, pero señaló que “no está claro cuántos presos políticos —si es que hay alguno— serán liberados”.