Amnistía Internacional exige libertad inmediata para presos de conciencia en Cuba

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La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional exigió a las autoridades cubanas la liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia en la isla, detenidos por motivos políticos.

En un mensaje compartido este domingo en la red social X, la división de las Américas de la organización incluyó a Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez "El Osorbo", Saylí Navarro, Roberto Pérez Fonseca, Loreto Hernández, Donaida Pérez Paseiro y Félix Navarro Rodríguez, y reclamó además la libertad de todas las personas detenidas en Cuba por razones políticas.

El llamado de Amnistía Internacional se produce tras el anuncio de un indulto de más de 2 mil prisioneros por parte del régimen cubano. De acuerdo con cuestionamientos expresados por sectores de la sociedad civil, la medida beneficia principalmente a personas condenadas por delitos comunes, mientras permanecen encarcelados activistas, opositores y otros considerados presos políticos.

Activistas han denunciado que presos políticos emblemáticos como los artistas Otero Alcántara y Maykel Osorbo, el líder opositor Félix Navarro, y muchos condenados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 han sido excluidos del indulto masivo anunciado en Semana Santa.

Amnistía invitó a compartir su llamado bajo la etiqueta #CubaSinRepresión, con el que la organización denuncia la situación de las personas privadas de libertad y hostigadas por expresar sus convicciones políticas contrarias al régimen imperante en el país caribeño.