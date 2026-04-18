Confirman conversaciones en La Habana entre funcionarios de EEUU y el régimen cubano

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Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvieron reuniones en La Habana con representantes del régimen cubano, incluido Raúl Guillermo Rodríguez Castro —nieto de Raúl Castro—, según un reporte de Axios.

Martí Noticias corroboró con fuentes del Gobierno de EEUU que las reuniones habían ocurrido.

Según Axios, los funcionarios estadounidenses instaron a La Habana a impulsar reformas democráticas y económicas "antes de que las circunstancias se deterioren de manera irreversible”.

La delegación también planteó la posibilidad de facilitar el restablecimiento de los servicios de internet mediante tecnología satelital, incluida la plataforma Starlink, como parte de un paquete de medidas orientadas a aliviar la crisis en el país.

Asimismo, funcionarios estadounidenses reiteraron condiciones históricas vinculadas a un eventual levantamiento del embargo, entre ellas la liberación de presos políticos, la compensación por propiedades confiscadas tras la llegada de Fidel Castro al poder en 1959 y la ampliación de libertades políticas, incluyendo la celebración de elecciones libres.

Otro punto abordado fue la preocupación de Washington por la presencia en Cuba de “grupos de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 100 millas del territorio estadounidense”.

“El presidente Trump está comprometido a buscar una solución diplomática, de ser posible, pero no permitirá que la isla colapse y se convierta en una grave amenaza para la seguridad nacional si los líderes de Cuba no están dispuestos o no son capaces de actuar”, afirmó el funcionario citado por Axios.

Las reuniones se producen en un momento de creciente presión sobre La Habana. Este viernes, durante el evento Turning Point USA en Phoenix, el presidente dijo que muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba.

"Muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos setenta años esperando, se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarles con Cuba", aseguró.