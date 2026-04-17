Departamento de Estado endurece restricciones de visa para frenar influencia de "adversarios" en el hemisferio

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una expansión significativa de su política de restricciones de visas, diseñada para proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos en el hemisferio occidental. La medida busca neutralizar las actividades de individuos que actúan en nombre de potencias adversarias como China, Rusia o Irán dentro de la región.
La nueva directriz, que se alinea con la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, permite denegar o revocar visados a ciudadanos que, encontrándose en países del continente americano, colaboren de manera intencional con gobiernos rivales de Washington.
Según el comunicado oficial, la política apunta a quienes dirijan, financien o brinden apoyo significativo a actividades que socaven la soberanía democrática y la estabilidad regional; faciliten el control de activos estratégicos y recursos clave por parte de potencias extranjeras; atenten contra los intereses económicos de Estados Unidos en el hemisferio o realicen operaciones de influencia para desestabilizar a naciones vecinas.
Como parte de la implementación inmediata, las autoridades ya han impuesto restricciones a 26 individuos en diversos países de la región. Aunque el Departamento de Estado no reveló nombres ni nacionalidades específicas por razones de confidencialidad, confirmó que estas sanciones se extienden también a los familiares directos de los señalados, quienes quedarán inhabilitados para ingresar a territorio estadounidense.
Esta ampliación marca un nuevo paso en el endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad de la actual administración, reforzando el uso de las visas como una herramienta clave de la política exterior para garantizar la prosperidad y estabilidad del continente.
Foro