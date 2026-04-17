Departamento de Estado endurece restricciones de visa para frenar influencia de "adversarios" en el hemisferio

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una expansión significativa de su política de restricciones de visas, diseñada para proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos en el hemisferio occidental. La medida busca neutralizar las actividades de individuos que actúan en nombre de potencias adversarias como China, Rusia o Irán dentro de la región.

La nueva directriz, que se alinea con la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, permite denegar o revocar visados a ciudadanos que, encontrándose en países del continente americano, colaboren de manera intencional con gobiernos rivales de Washington.

Según el comunicado oficial, la política apunta a quienes dirijan, financien o brinden apoyo significativo a actividades que socaven la soberanía democrática y la estabilidad regional; faciliten el control de activos estratégicos y recursos clave por parte de potencias extranjeras; atenten contra los intereses económicos de Estados Unidos en el hemisferio o realicen operaciones de influencia para desestabilizar a naciones vecinas.

Como parte de la implementación inmediata, las autoridades ya han impuesto restricciones a 26 individuos en diversos países de la región. Aunque el Departamento de Estado no reveló nombres ni nacionalidades específicas por razones de confidencialidad, confirmó que estas sanciones se extienden también a los familiares directos de los señalados, quienes quedarán inhabilitados para ingresar a territorio estadounidense.

Esta ampliación marca un nuevo paso en el endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad de la actual administración, reforzando el uso de las visas como una herramienta clave de la política exterior para garantizar la prosperidad y estabilidad del continente.