Rubio revoca residencia a iraníes vinculados al régimen de los Ayatolás

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Tres iraníes con vínculos familiares directos con una alta dirigente del régimen de los Ayatolás en Irán fueron arrestados esta semana por agentes federales para ser deportados, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, les revocara su estatus como residentes permanentes legales.

“Esta semana, revoqué su estatus de residentes permanentes legales y hoy Seyed Eissa Hashemi, Maryam Tahmasebi y su hijo se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la espera de su expulsión de nuestro país”, dijo el secretario Rubio en la red social X.

“A su familia nunca debió permitírsele beneficiarse del extraordinario privilegio de vivir en nuestro país. Estados Unidos nunca puede convertirse en hogar para terroristas antiestadounidenses ni para sus familias y bajo la Administración de Donald Trump, nunca lo será”, añadió.

Eissa Hashemi es hijo de Masoumeh Ebtekar, conocida como “Mary la Gritona” y quien fue “portavoz de los militantes islamistas que asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979 y mantuvieron a 52 estadounidenses como rehenes durante 444 días”, recuerda la nota.

De acuerdo con el Departamento de Estado, “Ebtekar elaboró propaganda que mostraba falsamente un trato humano hacia los rehenes, mientras permanecían en confinamiento solitario, con los ojos vendados y hambrientos, y sometidos a terror físico y psicológico, incluidos golpes y simulacros de ejecución”.

Ebtekar escaló en la nomenclatura iraní hasta que fue nombrada miembro del Gabinete en 1997, la tercera mujer en formar parte de esa institución y la primera desde la llamada Revolución Islámica de 1979. Entre 2017 y 2021 se desempeñó como Vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y la Familia.

Entretanto, su hijo Hashemi, junto a su esposa Tahmasebi y su hijo Seyed Mobin Hashemi ingresaron a EEUU en 2014 con visas emitidas durante la Administración de Barack Obama. Dos años después, se convirtieron en residentes permanentes legales mediante el Programa de Visas de Diversidad.

En una publicación en X, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que en Los Ángeles, California, “agentes de ICE capturaron exitosamente a los tres individuos cuya presencia en Estados Unidos representaba una clara amenaza para nuestra seguridad nacional y política exterior”.

La agencia gubernamental recordó en su publicación que es un privilegio recibir una tarjeta de residente para vivir en los Estados Unidos. “Si tenemos razones para creer que un titular de ‘green card’ representa una amenaza para Estados Unidos será revocada”, precisaron.

La semana pasada, también fueron arrestadas y puestas en deportación la sobrina y la sobrina-nieta del fallecido general Qasem Soleimani, jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, luego de que el secretario Rubio les revocara su estatus de residentes permanentes legales.

La sobrina de Soleimani celebró los ataques contra soldados e instalaciones militares norteamericanas en Medio Oriente, elogió al Líder Supremo de Irán, describió a Estados Unidos como el Gran Satán y expresó su apoyo a la Guardia Revolucionaria, clasificada como organización terrorista.

A principios de mes de marzo, el secretario Rubio también había cancelado el estatus legal de Fatemeh Ardeshir Larijani, hija del ex secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní Ali Larijani, y de su esposo, Seyed Kalantar Motamedi, informó en una nota el Departamento de Estado.