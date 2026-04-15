Marco Rubio en la lista TIME100 de los más influyentes de 2026 (VIDEO)

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El cubanoamericano Marco Rubio aparece hoy en la lista TIME100 de las 100 personas más influyentes de 2026, la revista lo incluyó en la categoría de líderes, por su papel como Secretario de Estado y principal Asesor de Seguridad Nacional en la Administración del presidente Donald Trump.

"Quien fuera en su momento un feroz rival y un acérrimo crítico de Donald Trump, Marco Rubio se ha afianzado en dos de los cargos de mayor trascendencia en Washington: una doble función como Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional, un monopolio de poder ostentado solo una vez con anterioridad, por Henry Kissinger. Esta posición sitúa al exsenador por Florida en el centro de algunas de las iniciativas más importantes del segundo mandato de Trump, incluida la captura del líder de Venezuela, el masivo asalto militar conjunto contra Irán y las continuas maniobras en torno a la búsqueda de la paz en Ucrania y Oriente Medio, así como las delicadas conversaciones diplomáticas sobre aranceles, inmigración e incluso Groenlandia", destaca el perfil sobre el cubanoamericano que escribió para TIME el corresponsal Philip Elliott.

"Este ágil viraje —de crítico de Trump a ejecutor de su política exterior— ha reparado la relación de Rubio con la base MAGA y lo sitúa en una posición desde la cual podría, potencialmente, heredar el movimiento trumpista en 2028. Sin embargo, esto conlleva también sus riesgos: ahora asume como propio el legado de Trump, de una manera que algún día podría resultar problemática. Apostar por los instintos de Trump es una estrategia tan arriesgada como potencialmente gratificante", indica la revista.

Junto al secretario Rubio, en la categoría Líderes destacan el presidente Donald Trump, el papa León XIV, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el gobernador de California Gavin Newsom, además de la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Varios cubanos en TIME100

La periodista Yoani Sánchez estuvo en 2008. En esa ocasión el premio Pulitzer de origen cubano Oscar Hijuelos destacó en TIME que "Sánchez ha ejercido aquello que los periodistas de la prensa escrita en su país no pueden practicar: la libertad de expresión".

En 2015, la revista incluyó a Raúl Castro en la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo, junto a otros políticos internacionales como Barack Obama, Vladimir Putin o el dictador coreano Kim Jong Un.

Según citó entonces la publicación "Raúl ha dado pasos revolucionarios hacia la normalización de las relaciones con Estados Unidos".

El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara integró THE 100 MOST INFLUENTIAL PEOPLE en el 2021.

"Su indiscutible lucha por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro de Cuba, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano", reconoce la recomendación del prestigioso artista y disidente chino Ai WeiWei.