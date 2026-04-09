Casa Blanca revela cifras de la política migratoria del 2do mandato de Trump

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Más de tres millones de inmigrantes indocumentados han abandonado el país por medio de deportaciones o autodeportaciones durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, informó este jueves la Casa Blanca.

En un comunicado divulgado a los medios de prensa, la presidencia asegura que esta es la mayor reducción de la inmigración ilegal en la historia moderna de Estados Unidos.

Otros datos que destaca el ejecutivo son:

-Por 11 meses consecutivos no se ha puesto en libertad a ningún inmigrante ilegal en la frontera.

-Las tasas de concesión de asilo se han desplomado: bajo el mandato del presidente Trump, el asilo se concede ahora en tan solo el 7% de los casos; "un mínimo histórico que representa una caída drástica respecto al más del 50% que se aprobaba de forma automática durante la era de Biden".

-Las deportaciones y las órdenes de expulsión se han disparado un 57% con respecto al año anterior: en el año fiscal 2025, los tribunales de inmigración emitieron cerca de 500.000 órdenes de expulsión.



La Casa Blanca dijo que en el segundo mandato de Trump su Administración ha puesto en marcha "la reestructuración más agresiva y exitosa de la aplicación de las leyes de inmigración en la historia moderna".

El cambio se extiende a los tribunales de inmigración, indica el documento que critica los "cuatro años de caos" durante la era de Joe Biden, y asegura que en ese periodo "los tribunales de inmigración se convirtieron en fábricas de amnistías *de facto* para inmigrantes ilegales no verificados".

"El presidente Trump tomó medidas decisivas, reemplazando a los jueces activistas —quienes ralentizaban deliberadamente las deportaciones y concedían asilo a tasas desorbitadas— por profesionales comprometidos con hacer cumplir la ley, en lugar de socavarla. Se acabó la presencia de jueces activistas que protegen a inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Se acabaron las demoras interminables. Solo resultados", dijo la Casa Blanca.

"La masiva acumulación de casos pendientes en los tribunales se está reduciendo drásticamente: cientos de miles de casos han sido resueltos desde el Día de la Investidura, y el ritmo de reducción se acelera cada mes, poniendo fin a las demoras de años que permitían a los inmigrantes ilegales permanecer en el país de forma indefinida", agrega el comunicado.

Las principales críticas a la actual administración en materia de inmigración y cortes migratorias se enfocan en el despido de jueces de inmigración con altas tasas de aprobación de asilo, las redadas de ICE, la revocación o pausas en programas de TPS, parole humanitario y refugiados, entre otros.