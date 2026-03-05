Trump nombra nuevo Secretario de Seguridad Nacional a cargo de Inmigración

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente Donald Trump nombró al senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, como secretario de Seguridad Nacional, en sustitución de Kristi Noem, quien será la enviada Especial para “Escudo de las Américas”, una iniciativa de seguridad hemisférica que será presentada este sábado en Miami.

El senador Mullin ocupará el cargo el próximo 31 de marzo, anunció el presidente Trump, quien celebró los resultados de la secretaria Noem, “especialmente en la frontera”, escribió.

“Le agradezco a Kristi por su servicio en el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo.

Sobre el próximo Secretario nominado, el mandatario reconoció sus años como miembro de la Cámara de Representantes, donde sirvió durante cinco mandatos, hasta que asumió como Senador federal en 2023, con “un trabajo tremendo representando a la maravillosa gente de Oklahoma”.

De acuerdo con el republicano, el senador Mullin es un “guerrero MAGA” (Make America Great Again), que “se lleva bien con las personas y conoce la sabiduría y el coraje necesarios para avanzar nuestra agenda de ‘Estados Unidos Primero’”, precisó.

Trump destacó que Markwayne, “el único nativo americano en el Senado, es un fantástico defensor de nuestras increíbles comunidades tribales y trabajará incansablemente para mantener segura nuestra frontera, detener el crimen de migrantes, a asesinos y otros criminales”, finalizó.

A partir del 31 de marzo, Mullin ocupará de manera interina su cargo, mientras se abre un proceso de nominación ante el Senado, que requerirá una audiencia ante un Comité y luego una votación de confirmación en el Pleno, para lo cual necesitará el voto favorable de una mayoría simple.

El Departamento de Seguridad Nacional se encarga de la seguridad fronteriza y migratoria, la prevención del terrorismo, la protección de aeropuertos y la gestión de desastres naturales. Entre las entidades más conocidas bajo su subordinación se encuentran CBP, ICE, TSA, USCIS, FEMA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera.

En noviembre de 2024, la entonces gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, fue nominada por el presidente Donald Trump como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Fue confirmada en enero de 2025 por el Senado federal, con 59 votos a favor y 34 en contra.