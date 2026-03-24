Organización documenta nuevo patrón migratorio de los cubanos

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Cada vez más cubanos están optando por establecerse en países de América Latina en lugar de utilizar la región solo como corredor hacia Estados Unidos, revela un informe reciente de un organismo de las Naciones Unidas.



Según nuevos datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), este cambio de patrón consolida a varios países latinoamericanos como destino final para quienes abandonan la isla en busca de mejores condiciones de vida.​

Un corredor que se convierte en destino

En el nuevo informe, la directora regional de la OIM para América Latina y el Caribe, María Moita, destacó que “ya no es un corredor para los migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan”.

Su afirmación se basa en el análisis de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM), que recopila y analiza información sobre las personas en movilidad y poblaciones desplazadas, indicando dónde están esas personas, cómo se mueven y cuáles son sus necesidades.

Las encuestas y los datos oficiales entre enero de 2025 y febrero de 2026 en puntos de tránsito y destino de la región indican que hay más personas no solamente desplazándose en la región, sino también eligiendo quedarse allí.

La tendencia ocurre en el contexo del cambio drástico en las políticas migratorias de los Estados Unidos, tras la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. En el primer día de su segundo mandato el presidente Donald Trump declaró la inmigración ilegal como una emergencia nacional, eliminó el CBP One y el parole humanitario, entre otras medidas migratorias.

Los cubanos entonces buscaron establecerse en otros países.

María Moita, destacó que detrás de las estadísticas hay personas que toman decisiones difíciles sobre dónde reconstruir sus vidas, y defendió la necesidad de políticas migratorias basadas en evidencias que reflejen esta nueva realidad.​

Menos migrantes hacia el norte

Los datos muestran una caída significativa en el flujo de cubanos que atraviesan Centroamérica rumbo a Norteamérica, todavía principal polo de atracción migratoria.



En Honduras, los ingresos irregulares de cubanos procedentes de Nicaragua se desplomaron alrededor de 75%, pasando de 64.000 en 2024 a 17.000 en 2025.​

Solo en enero y febrero de 2026 se registraron 1.500 llegadas de cubanos a Honduras, menos de una cuarta parte de las reportadas en el mismo periodo del año anterior, lo que refuerza la percepción de un menor uso de esta ruta hacia el norte.



En Guatemala, todos los migrantes cubanos encuestados identificaron las razones económicas como el factor principal para abandonar la isla.​

Costa Rica, Brasil y Uruguay nuevos destinos

Uno de los datos más llamativos procede de Costa Rica, donde una encuesta reveló que 94% de los cubanos consultados desea quedarse en ese país. Entre los motivos predominan las mejores condiciones económicas, la estabilidad política y el acceso a protección internacional que perciben en ese territorio centroamericano.​

En Sudamérica, Brasil y Uruguay se consolidan como destinos emergentes para la migración cubana.

La migración regular neta de cubanos a Brasil casi se triplicó entre 2024 y 2025, al pasar de unas 2.100 a 6.400 personas, sin registrar un solo mes con balance negativo en 2025, según la OIM.

La mayoría ingresa a Brasil a través de Venezuela o Guyana, países que exigen visa, y cruza luego hacia el estado de Roraima, en el norte brasileño.​

Uruguay exhibe una tendencia similar: el saldo migratorio neto mensual promedio de cubanos más que se duplicó, de unos 500 en 2024 a más de 1.200 en 2025. Este comportamiento refuerza, según la OIM, el papel creciente de la región como destino final más que como ruta de tránsito para los migrantes de Cuba

Las estadísticas sobre migración irregular facilitadas por los gobiernos centroamericanos y las cifras de migración regular de Sudamérica ponen de relieve la necesidad de un seguimiento minucioso y de respuestas regionales coordinadas.