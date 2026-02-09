Nicaragua elimina el libre visado para los cubanos: estos son los nuevos requisitos

Getting your Trinity Audio player ready...

Nicaragua puso fin al ingreso sin visa para los ciudadanos cubanos con pasaporte ordinario, según una nueva disposición de la Dirección General de Migración y Extranjería del país centroamericano.

El documento fue emitido este 8 de febrero por el Ministerio del Interior y firmado por el Comisionado General Juan Emilio Rivas Benítez, Director General de la institución.



La medida, difundida inicialmente por canales extraoficiales, cambia la clasificación migratoria de los cubanos de la categoría “A” (exentos de visa) a la “C”, lo que obliga a solicitar una visa consular, aunque esta no tendrá costo económico.

La agencia de prensa estatal cubana Prensa Latina informó el domingo de la disposición, que “instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores a informar oficialmente a la representación consular de Cuba en Nicaragua y a las sedes consulares nicaragüenses en el exterior”, señaló.

El medio oficialista añadió que el documento orienta la aplicación inmediata de la medida, previa notificación al Instituto Nicaragüense de la Aeronáutica Civil, a las líneas aéreas y a los transportistas terrestres y marítimos.



El régimen de Daniel Ortega fundamenta la nueva exigencia en dos puntos principales: La soberanía del Estado para definir sus categorías migratorias y regular el ingreso, egreso y permanencia de extranjeros, y las facultades legales del Ministerio del Interior para ejecutar la política migratoria del país.

Hasta ahora Nicaragua sólo exigía a los cubanos un pasaporte en regla, un pasaje de ida y regreso, la prueba de una reserva de hotel o el nombre, dirección y teléfono de la persona que lo hospedaría al viajero, y llenar un formulario en línea para solicitar el ingreso al país.

Cuando el acuerdo de libre visado entre Managua y La Habana entró en vigor, en noviembre de 2021, el gobierno de Ortega dijo que la medida buscaba promover el mercado comercial, el turismo y las relaciones familiares humanitarias. El cambio anunciado este domingo constituye un golpe a una de las pocas rutas sin visado para los cubanos y representa un endurecimiento significativo de la política migratoria de Ortega hacia La Habana.

En los últimos años, Nicaragua se convirtió en el trampolín migratorio hacia la frontera sur de EEUU para miles de cubanos, facilitando el éxodo masivo. Estados Unidos ha acusado a la dictadura Ortega-Murillo de facilitar la trata y el tráfico de personas hacia Estados Unidos y anunciado en varias ocasiones restricciones de visado a ejecutivos de empresas de transporte de vuelos chárter, así como flotas de autobuses y funcionarios por facilitar la migración irregular.

Requisitos para la visa consular (Categoría C)

A partir de ahora, los ciudadanos cubanos con pasaporte ordinario que deseen ingresar a Nicaragua deberán presentar los siguientes documentos ante la sede consular de ese país en La Habana:

Pasaporte vigente por al menos 6 meses – Fotocopia

Carta de solicitud de visa – Original

Certificado de antecedentes penales o policiales (del país de origen o residencia, o certificado de Interpol Nicaragua) – Original

Compromiso de manutención notariado – Original

Boleto de retorno al país de origen o procedencia

Según las orientaciones de las autoridades migratorias nicaragüenses, los interesados en viajar al país deberán dirigir la carta de solicitud al Director General de Migración y Extranjería. También aclaran que el compromiso de manutención obliga al solicitante a cubrir los gastos de estadía y retorno del extranjero.