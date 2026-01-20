Embajada advierte que Cuba ha denegado la entrada a ciudadanos estadounidenses en las últimas semanas

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió este lunes que autoridades del régimen cubano han denegado la entrada o exigido la salida inmediata de ciudadanos estadounidenses en las últimas semanas, en algunos casos bajo amenaza de detención.

En un mensaje en sus redes sociales, la sede diplomática indicó que la embajada no puede intervenir en decisiones de admisión o expulsión. “La Dirección de Inmigración del régimen cubano determina quién entra en el país”, señaló el comunicado, que añadió que, de producirse una detención, los ciudadanos deben contactar a la Sección de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses.

El aviso recomienda a los viajeros revisar antes de viajar la información oficial del Departamento de Estado sobre Cuba, incluidos avisos de viaje, requisitos de pasaporte y visado, y recordó que los ciudadanos estadounidenses deben contar con un visado válido para entrar legalmente a la isla.

La embajada también alertó sobre artículos restringidos o prohibidos al ingresar al país, como cigarrillos electrónicos o vaporizadores, drones, teléfonos satelitales, GPS u otros dispositivos similares, e instó a consultar las normas aduaneras cubanas vigentes. Asimismo, recomendó no viajar con más de 5.000 dólares estadounidenses o 5.000 pesos cubanos, y declarar cualquier monto superior en la aduana.

Para asistencia consular, la embajada indicó que los ciudadanos pueden comunicarse al +(53) (7) 839-4100 o escribir a acshavana@state.gov. El Departamento de Estado reiteró además la importancia de inscribirse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) para recibir actualizaciones de seguridad.