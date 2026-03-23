Reportan cifra mínima de 123 cruces ilegales de cubanos en fronteras de EEUU en febrero

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Un total de 123 cubanos fueron interceptados cuando intentaban entrar ilegalmente a Estados Unidos en febrero pasado, 78 de ellos por la frontera sur con México, según cifras reveladas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Este es el número más bajo para un mes desde que comenzó el año fiscal 2026, el pasado 1 de octubre. La cifra contrasta con los 8,975 cubanos que intentaron cruzar en diciembre de 2024, último mes de la administración de Joe Biden, de los cuales 8,798 intentaron ingresar a territorio estadounidense por la frontera Sur.

CBP y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informaron que el país cumplió 10 meses consecutivos sin liberar a ningún migrante en situación irregular en la frontera, al tiempo que se mantienen niveles históricamente bajos de cruces fronterizos ilegales.



De acuerdo con las autoridades, los datos correspondientes al mes de febrero también reflejan que la CBP registró la cifra mensual más alta de decomisos de drogas desde octubre de 2021, como parte de las operaciones de control y vigilancia en la frontera.



La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el Gobierno ha cumplido su promesa de asegurar la frontera. Señaló que las políticas actuales han dado como resultado lo que calificó como “la frontera más segura en la historia del país”, subrayando que las autoridades mantienen una postura firme contra quienes violen la ley migratoria.

Por su parte, el comisionado de la CBP, Rodney Scott, destacó que febrero marcó el décimo mes consecutivo en el que la Patrulla Fronteriza no ha liberado a ningún migrante irregular dentro del territorio estadounidense. Según explicó, esta tendencia es reflejo de una estrategia centrada en la aplicación estricta de la ley para restablecer la integridad del sistema fronterizo, sin dejar de facilitar los viajes y el comercio legal.



Las autoridades indicaron que el descenso sostenido en los cruces y las detenciones ha llevado las cifras a niveles no vistos en más de tres décadas.

En comparación con la administración anterior, las aprehensiones diarias han disminuido en un 95 %, y durante 13 meses consecutivos se han registrado menos de 9.000 detenciones mensuales en la frontera suroeste, lo que, según el DHS, confirma que la frontera estadounidense atraviesa uno de sus periodos más seguros.