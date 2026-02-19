La Habana acepta otro vuelo con cubanos deportados desde EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades del régimen de La Habana aceptaron este jueves otro vuelo con cubanos deportados desde los Estados Unidos, en medio de la creciente tensión política entre los dos países y un cierre parcial del gobierno estadounidense que afecta al Departamento de Seguridad Nacional, pero no a las deportaciones aéreas implementadas por ICE Air.

El Ministerio del Interior de Cuba informó acerca del retorno de 116 migrantes irregulares desde Estados Unidos, que llegaron a la isla en un vuelo de la aerolínea Global X.

"En cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales, este jueves 19 de febrero se produjo el segundo vuelo procedente de Estados Unidos con 116 migrantes irregulares (88 hombres y 28 mujeres), por el Aeropuerto Internacional José Martí. Con esta operación, suman 302 personas las devueltas a Cuba en los primeros meses del año", indicó el MININT.

Las autoridades cubanas aseguraron en una nota oficial que han ratificado el "compromiso con una migración regular, segura y ordenada" y alertaron sobre "el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país".

El pasado 9 de febrero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retornó a la isla a otros 170 cubanos, algunos con historial criminal.

Según informó la agencia federal, el grupo incluyó individuos condenados por asesinato, secuestro, violación, narcotráfico y otros delitos graves.

La relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos se ha tensado aún más en 2026, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, declarara el 29 de enero una emergencia nacional al considerar que el régimen comunista de la isla es una amenaza inusual y extraordinaria para EEUU.



La orden ejecutiva comprende la imposición de aranceles adicionales a países que suministren petróleo a la isla, en respuesta a la cooperación cubana con actores hostiles como Rusia, China, Irán y grupos terroristas.

Esta misma semana el presidente estadounidense aseguró que su gobierno mantiene conversaciones directas con La Habana, lideradas por el secretario de Estado.

"Cuba es ahora mismo una nación fallida. Ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar... Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo y ellos deberían, absolutamente, hacer un trato, porque es humanitario", recalcó el presidente.