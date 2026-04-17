Salazar: El futuro de Cuba debe ser decidido por su pueblo, no por una dinastía

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La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar dijo este jueves durante una audiencia del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes que el futuro de Cuba debe ser decidido por su pueblo, no por una dinastía.

En la sesión titulada “América Latina tras la caída de Maduro”, Salazar preguntó al diplomático Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, si no había manera de que EEUU hiciera algún tipo de acuerdo con la familia Castro para que ellos se quedaran en el poder.

Kozak confirmó que Washington mantiene contactos con el gobierno cubano bajo la supervisión del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio y, aunque no dio detalles sobre las conversaciones, aseguró que EEUU busca cambios drásticos.

Salazar también lanzó una advertencia directa al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y señaló similitudes entre su postura y la del líder venezolano Nicolás Maduro antes de su captura.

“Hace unos días, el principal títere cubano dijo en televisión que no se iba del poder… Maduro hace unos meses dijo lo mismo y miren dónde está ahora”, expresó la legisladora.

Las declaraciones de Salazar respondieron a la reciente entrevista de Díaz-Canel con NBC News, en la que el gobernante cubano afirmó que renunciar “no es parte de nuestro vocabulario” y cuestionó a la periodista sobre el origen de la pregunta.

La congresista sostuvo que el sistema político cubano atraviesa uno de sus momentos más frágiles y señaló un incremento de las protestas en la isla. “Los cubanos han perdido el miedo", aseguró.

En declaraciones posteriores a Martí Noticias, la congresista cubanoamericana insistió en la necesidad de establecer un calendario electoral claro en Venezuela y advirtió que la recuperación económica dependerá de un cambio político.

“No va a venir nadie a poner dinero en Venezuela si no hay un gobierno electo por los venezolanos”, dijo.