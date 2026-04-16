Fuerte rechazo a posible acuerdo con Cuba que no incluya salida del poder del régimen castrista

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El 78 por ciento de los encuestados en un sondeo entre cubanos en el sur de la Florida publicado por el Miami Herald rechazó un posible acuerdo entre EEUU y Cuba que solo incluya reformas económicas y no la salida del poder del régimen castrista.

Entre el 6 y el 10 de abril pasados, una conocida encuestadora local preguntó a 800 cubanos y cubanoamericanos de los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe sobre varios puntos respecto a la política hacia la Isla.

Los resultados mostraron que el 79 por ciento apoya una intervención militar en Cuba, mientras el 69 por ciento dijo que “se opone fuertemente” a una negociación que no lleve a un cambio de régimen.

El “rechazo total” a un acuerdo que deje a la dictadura en el poder a cambio de reformas económicas significativas obtuvo el 78 por ciento; incluso si eso deriva en mejores condiciones de vida la negativa fue del 77 por ciento.

Sobre la actual crisis económica en Cuba, el 73 por ciento dijo que la dictadura es más responsable de la situación de los cubanos que las sanciones económicas de EEUU; el 68 por ciento apoya limitar los envíos de petróleo.

El cambio generacional del exilio parece no afectar las posturas críticas de un acercamiento entre ambos países, en momentos cuando los llegados en los últimos 25 años van superando en número a los que llegaron en los ‘60.

De hecho, la encuesta encontró que el nuevo exilio cubano apoya mucho más una intervención militar en la Isla respecto a los primeros exiliados. La proporción es del 88 por ciento frente al 80 por ciento, según la pesquisa.

Acerca del futuro en la Isla los cubanos también opinaron. El 76 por ciento aseguró que no regresaría al país aunque hayan cambios democráticos, mientras el 51 por ciento dijo que solo invertiría en una Cuba democrática.

Sobre las políticas migratorias de la Administración Trump respecto a la comunidad cubana la balanza se giró a favor de normalizar los procesos para los nacionales cubanos en Estados Unidos y sus familiares en Cuba.

El 81 por ciento está a favor de que los cubanos emigren legalmente a EEUU, el 76 por ciento quiere la reanudación de los procesos migratorios y el 68 por ciento desaprueba la deportación de cubanos sin antecedentes penales.

“El cambio en Cuba es ahora”: Reacciones en el exilio cubano

Los resultados del sondeo ha generado una ola de reacciones en la comunidad cubanoamericana del sur de Florida, donde viven cerca de 1.6 millones de cubanos, ya sea nacidos en la Isla o en EEUU, de padres y abuelos cubanos.

“Para muchos en la comunidad, la democracia y la libertad no son una moneda de cambio”, dijo al Herald Fernand Amandi, presidente de Bendixen & Amandi International, una de las compañías que realizó la encuesta.

Consultado por Martí Noticias, Sebastián Arcos, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU, con sede en Miami, asegura que la encuesta valida resultados de sondeos realizados por la institución de altos estudios.

El estudio más reciente de FIU, de octubre de 2024, mostraba la tendencia del voto cubanoamericano hacia la reelección de Donald Trump y el consiguiente aumento de las presiones, de todo tipo, hacia la dictadura de La Habana.

“El mensaje dirigido a Washington está bien claro, no se debe buscar una reforma económica antes de que haya una reforma política, porque está claro que los cubanos lo que quieren es que haya cambio de régimen”, acotó Arcos.

De acuerdo con el académico, los resultados demuestran que la mayoría del exilio cubano está “completamente de acuerdo con la estrategia que está usando la Administración Trump” frente al régimen de Castro/Díaz-Canel.

Entretanto, desde Washington, DC, la congresista María Elvira Salazar cree que “los cubanoamericanos están cansados de esperar por una Cuba Libre. El mensaje es claro: el momento para el cambio en Cuba es ahora”.

En una publicación en X, la republicana por Florida aseguró que una acción militar para poner fin a la dictadura cuenta con un apoyo abrumador. “Siempre lo hemos sabido. El presidente Trump lo sabe. Y el régimen también”, precisó.