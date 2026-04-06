Díaz-Balart: Trump no hará concesiones a Cuba y Venezuela debe llegar a elecciones libres

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El congresista republicano, Mario Díaz-Balart, aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantiene una línea dura frente a Cuba y Venezuela, y advirtió que Washington no está dispuesto a negociar ni a conceder ventajas al régimen de La Habana.

En declaraciones a Martí Noticias, Díaz-Balart sostuvo que el gobierno estadounidense considera que el régimen cubano ha utilizado durante años estrategias para ganar tiempo y obtener concesiones de anteriores administraciones, algo que, según afirmó, no ocurrirá con Trump.

“El régimen debería entender que esta administración no está jugando”, dijo el legislador, al insistir en que la Casa Blanca no aceptará “un régimen terrorista a 90 millas” de las costas de Estados Unidos.

El congresista afirmó además que la presión política y económica ejercida por Washington podría llevar a un punto de quiebre para La Habana y consideró difícil que el gobierno cubano logre sostenerse durante el resto del mandato de Trump.

Las declaraciones del republicano se producen en momentos en que La Habana ha reiterado públicamente su disposición a dialogar con EEUU.

Sobre Venezuela, el congresista señaló que cualquier transición debe terminar en un proceso electoral libre y multipartidista. Según explicó, la administración Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han planteado una hoja de ruta que contempla varias etapas, pero cuyo objetivo final debe ser la celebración de elecciones libres.

“Esa es la única solución viable”, afirmó Díaz-Balart, quien insistió en que la estabilidad y la prosperidad de Venezuela solo podrán recuperarse mediante un proceso democrático.

El legislador también hizo referencia al papel de Delcy Rodríguez dentro del proceso venezolano y advirtió que el respaldo de Washington dependerá de que se cumplan las exigencias planteadas por la administración estadounidense.