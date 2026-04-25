"No más Feraris para represores": Avanza solicitud para revocar permisos de exportaciones a Cuba

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El Departamento de Comercio de Estados Unidos avanza en la revocación de licencias de exportación que permiten el envío de artículos de lujo a Cuba, incluidos automóviles de alta gama y equipos recreativos, tras presiones de legisladores republicanos.

La congresista María Elvira Salazar afirmó que “hoy se le acabó otro negocio a la dictadura cubana: no más Ferraris para los represores”, al referirse a las gestiones realizadas junto a sus colegas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez para cerrar lo que consideran vacíos en el régimen de sanciones.

En una carta fechada el 21 de abril, el subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad, Jeffrey I. Kessler, confirmó que su oficina inició una revisión de todas las licencias activas hacia la isla.

"Desde que asumí el cargo, he iniciado una revisión de todas las licencias de exportación activas hacia Cuba. Usted tiene razón en que la Administración Biden otorgó licencias de exportación para ciertos artículos de lujo como Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y motos acuáticas. Esto es inaceptable", dijo.

"He instruido al personal de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) a revocar las autorizaciones de exportación correspondientes para estos artículos", agregó.

Asimismo, aclaró que la BIS continuará examinando todas las solicitudes de licencias y garantizará el estricto cumplimiento de la ley. "Las licencias se revisan conforme a la política de la Administración Trump de ejercer la máxima presión sobre el régimen, al tiempo que se permite apoyar al pueblo cubano y fomentar el crecimiento del sector privado en la isla.

Los congresistas habían solicitado en febrero pasado una auditoría de las licencias por más de 100 millones de dólares, argumentando que algunas operaciones beneficiaban a entidades vinculadas al Estado cubano. En su misiva, advirtieron que “esa actividad corre el riesgo de socavar los objetivos centrales de la política de sanciones de Estados Unidos”.

En otra publicación en X Giménez aclaró que "la eliminación de las licencias para aquellos que comercian con el régimen es un paso importante en nuestra lucha por la libertad".

Kessler añadió que, en adelante, las solicitudes serán examinadas bajo un enfoque de “máxima presión sobre el régimen”, en línea con la política de la actual administración.

Salazar también criticó a la administración anterior por permitir estas exportaciones, señalando que mientras la cúpula cubana accedía a lujos, la población enfrentaba “apagones, hambre y represión”.

Asimismo, agradeció al recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, "por ayudar a destapar este abuso", y a la comisionada, Natalie Milian Orbis, "por liderar esta lucha desde el condado".

"Descubrimos todo esto y presentamos los hechos a cada uno de ustedes, y juntos ayudamos a sacar este tema a la luz", dijo Fernández y agregó que "los días de privilegios para los represores mientras el pueblo cubano sufre tienen que terminar. Esto es solo el comienzo. Seguiremos esta lucha hasta que Cuba sea libre".

Milian Orbis apuntó por su parte que "durante años, se abusó de las licencias de exportación para enviar artículos de lujo al régimen cubano mientras su pueblo sufría. Eso se acaba ahora".