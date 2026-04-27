Scott: “La lucha por la libertad y democracia en Cuba es muy importante para mí"

Getting your Trinity Audio player ready...

El senador republicano Rick Scott reafirmó en Miami su postura de presión máxima contra los regímenes totalitarios, durante la jornada de oración “Unidos por Cuba”, realizada en Bayfront Park, donde miembros del exilio cubano se reunieron para pedir por la libertad de la isla y la liberación de los presos políticos.

En entrevista durante el evento, Scott insistió en que la libertad y la democracia en la isla siguen siendo una prioridad para él, y pidió que todos los presos políticos sean liberados.

“La lucha por la libertad y democracia en Cuba es muy importante para mí y es muy importante que todos los presos políticos estén libres… es importante que el pueblo de Cuba elija su propio futuro", señaló.

El legislador también hizo referencia a la importancia de que tanto Miguel Díaz-Canel como Raúl Castro estén en prisión. "Es importante que Estados Unidos y todos los gobiernos del mundo no entreguen fondos ni petróleo al régimen cubano”, agregó.

Scott rechazó además las recientes entrevistas del gobernante de la isla con medios estadounidenses. “Es terrible, no es el presidente, no ha tenido una elección. Díaz-Canel es un dictador muy malo”, dijo.

El senador también se refirió a Venezuela y advirtió sobre cualquier alivio de sanciones que pueda beneficiar a Nicolás Maduro o a figuras del chavismo. “Es importante que en Venezuela hayan elecciones pronto y que el futuro no lo elijan ni Delcy Rodríguez ni Diosdado Cabello”, afirmó.

En referencia al ataque durante la cena de corresponsales, dijo estar preocupado "por la seguridad del presidente Trump y de toda la gente de Estados Unidos. Es claro que el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU necesita fondos, Servicio Secreto, TSA, ICE, CBP, para la protección de Estados Unidos”, afirmó.