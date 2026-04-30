Félix Navarro y su hija rechazan exilio forzado tras mediación de la Iglesia Católica

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Los presos políticos Félix Navarro y su hija, Saylí Navarro, reafirmaron su postura de permanecer en la isla y rechazaron el exilio forzado, después de las propuestas de mediación gestionadas por la Iglesia Católica.

“El pasado martes se presentaron en la prisión de Agüica el Obispo Auxiliar de La Habana y Presidente de la Pastoral Penitenciaria Nacional, Eloy Ricardo Domínguez Martínez, con el objetivo de invitar a Félix a que abandonaran el país”, informó Sonia Álvarez Campillo, esposa y madre de los opositores, en un mensaje de audio enviado a Martí Noticias.

El prelado se mostró preocupado “por la golpiza que le dio el sanguinario Yoslen Pedroso a Félix”, refirió sobre la visita.

De la prisión de Agüica, el religioso y su acompañante se trasladaron hacia la prisión de mujeres La Bellotex, donde está recluida Sailí Navarro “para hacerle el mismo planteamiento de que abandonara el país, pero ya saben la respuesta de Félix y la respuesta de Sailí, que ellos no van a abandonar el país”, apuntó Álvarez Campillo.

La Pastoral Penitenciaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba tiene como principal compromiso la humanización de los centros de reclusión, enfocando su misión en llevar un mensaje de esperanza, reconciliación y amor de Cristo a las personas privadas de libertad.

La labor de esta pastoral no solo se enfoca en los reclusos, sino también en sus familias, brindándoles apoyo emocional y espiritual durante momentos difíciles.

Martí Noticias trató de hablar con Monseñor Eloy Domínguez Martínez, pero no respondió a nuestras llamadas telefónicas.

El prisionero político de la Primavera Negra, Iván Hernández Carrillo, que también rechazó el exilio en 2011 cuando fue excarcelado, hizo un llamado urgente a las autoridades de la Iglesia Católica cubana “para que intercedan por la salud, por la vida y por la libertad de estos prisioneros políticos y de todos los presos políticos cubanos”.

En este sentido, instó a la Iglesia a solicitar al régimen su inmediata liberación y el retorno a sus hogares, exigiendo además el cese de “los constantes abusos, castigos y atropellos” que sufren los condenados por motivos ideológicos.

Félix, quien ya rechazó abandonar el país en 2011 cuando fue liberado en licencia extrapenal de una sentencia de 25 años impuesta en 2003, mantiene su posición de principio, mientras que Saylí, miembro de las Damas de Blanco, expresó que no cambiará su libertad por el destierro, por lo que ambos continuaran cumpliendo sus largas penas en prisiones de Matanzas.

A pesar de los intentos por silenciar su disidencia y las condiciones de salud deterioradas, padre e hija han mantenido una postura de firmeza ética y resistencia pacífica, negándose a emigrar y abogando por la libertad incondicional de todos los presos políticos.

Félix Navarro, figura histórica de la oposición y fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple actualmente una condena de nueve años. Su caso ha trascendido internacionalmente debido a su firme negativa a abandonar Cuba a cambio de su liberación, una postura que ha intensificado el asedio de la Seguridad del Estado sobre su núcleo familiar.

Por su parte, Saylí Navarro cumple una sanción de ocho años. Ambos fueron sentenciados por su participación en las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021, que marcaron un antes y un después en la dinámica política del país.

La visita de la autoridad eclesiástica ocurre en un momento de creciente presión internacional sobre el gobierno cubano para la liberación de los presos políticos, subrayando el papel de la Iglesia Católica como un actor clave en la mediación humanitaria dentro de las cárceles de la isla.