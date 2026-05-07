La canadiense Sherritt se va de Cuba, experto pronostica una estampida de empresarios extranjeros

Getting your Trinity Audio player ready...

La minera canadiense Sherritt International anunció este jueves que suspende de forma inmediata su participación directa en las empresas mixtas en Cuba y que comenzó a repatriar a los empleados que tiene en la isla.

La compañía con base en Toronto explicó que la medida es resultado de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump del pasado 1 de mayo, que endureció las sanciones contra el régimen de La Habana.

Para Juan Antonio Blanco, presidente de la organización Cuba Siglo 21, la decisión de Sherritt generará una onda expansiva entre los inversionistas extranjeros en la isla.

“Con independencia del golpe económico que esto significa, el principal golpe aquí es psicológico, sobre todo, la gama de empresarios afiliados al castrismo, de todos estos años”, afirmó Blanco.

“Ahora con esto, todos los demás empresarios viéndose en el espejo de la Sherritt dirán vamos a tomar nuestras propias decisiones también. O sea, es la capacidad expansiva, psicológica que va a tener la decisión de Sherritt ante las medidas del presidente Trump”, comentó el presidente de Cuba Siglo 21.

La suspensión de las operaciones de esta minera canadiense que operaba en la isla desde 1991, es un duro golpe económico para el régimen de La Habana porque es su principal socio en la minería, aunque ya había suspendido esta actividad en febrero pasado por falta de combustible.

La empresa de Canadá además posee un tercio de Energás, con entre un 10 y un 13 por ciento de la generación eléctrica en el país.

La confirmación oficial de la salida de Sherritt se da el mismo día en que el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones contra el régimen de la isla, incluyendo a Moa Nickel S.A, precisamente socia de la Sherritt en Cuba.

Las nuevas sanciones del Departamento de Estado contra La Habana fueron bajo esa orden ejecutiva que firmó el presidente Trump el pasado 1 de mayo.

En el caso de Moa Nickel S.A, el Departamento de Estado argumentó que "la empresa conjunta entre Sherritt International Corporation y la empresa estatal cubana La Compañía General de Níquel, ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen, a expensas del pueblo cubano. Esta empresa obtiene beneficios de activos que fueron originalmente expropiados por el régimen cubano a personas y corporaciones estadounidenses”.

Un torpedo a la línea de flotación, un misil quirúrgico...

En febrero pasado, Sherritt anunció la suspensión de sus operaciones con Moa Nickel S.A por falta de combustible, en aquel momento aclaró que había una fecha definida para ser revocada y reiniciar las operaciones en la isla.

De acuerdo con Juan Antonio Blanco, esta no es una medida de sanción económica más por parte de la Administración Trump hacia el régimen cubano.

“Esto es un torpedo a la línea de flotación, un misil quirúrgico que va a explotar directamente en las fuentes financieras y económicas claves del sistema de GAESA y del sistema económico y financiero que le permite a ese régimen reproducirse continuamente”, declaró el presidente de Cuba Siglo 21.

El anuncio de Sherritt, una de las más importantes compañías extranjeras que operan en Cuba y en un sector estratégico, también informó que pidió a su contraparte cubana que haga la repatriación de sus empleados en Canadá.

Igualmente se reportó que tres integrantes del consejo de administración de la Sherritt presentaron su renuncia, entre ellos el presidente, Brian Imrie.

La minera canadiense fundada en 1927 no descartó que en cualquier momento pueda ser nombrada en la orden ejecutiva que firmó Trump el pasado 1 de mayo, aunque hasta el momento no está citada de manera formal en ella.

En su anuncio, Sherritt argumentó que la orden ejecutiva del presidente estadounidense creaba las condiciones que alteran la capacidad de la compañía para realizar sus operaciones, entre ellas, las que hacen sus empresas mixtas.

“Las últimas decisiones y decretos de la Administración Trump que tienen que ver con Cuba en realidad van directamente contra actividades claves del régimen cubano y andan buscando todas las vías que nutren financieramente a ese sistema en Cuba”, apuntó Blanco.

Martí Noticias envió un correo electrónico a Sherritt International para tener un comentario sobre su anuncio acerca de la suspensión de sus operaciones en Cuba, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta a nuestra solicitud.