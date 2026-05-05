Rubio sobre el régimen cubano: “Son económicamente incompetentes”

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que el modelo económico de Cuba “no funciona” y calificó de incompetentes a los gobernantes de la isla.

“Son económicamente incompetentes”, señaló el secretario de Estado, insistiendo en que la crisis solo podrá revertirse con “reformas económicas serias”, algo que considera imposible bajo el actual régimen.

Rubio aclaró además que no existe "un bloqueo de petróleo en Cuba como tal. Cuba solía recibir petróleo gratis de Venezuela. Les daban un montón de petróleo gratis. Tomaban como el 60% de ese petróleo y lo revendían por dinero en efectivo, ni siquiera iba a beneficiar al pueblo. Así que el único bloqueo que ha ocurrido es que los venezolanos han decidido que ya no les van a dar petróleo gratis a Cuba".

El secretario de Estado dijo que a pesar de la incompetencia del régimen, la Administración Trump está comprometida con el pueblo cubano y continuará enviando ayuda humanitaria directa.

“Seguimos trabajando para entregar ayuda humanitaria al pueblo cubano, bypassing (pasando por alto) al régimen ilegítimo, tal como lo hemos hecho con los envíos posteriores al huracán Melissa en coordinación con la Iglesia Católica”, afirmó.

Con respecto a Irán, Rubio señaló que la denominada “Operación Libertad” (Project Freedom) es “una operación defensiva” cuyo objetivo principal es rescatar a casi 23.000 civiles de 87 países que permanecen atrapados en el Golfo Pérsico desde hace más de dos meses, abandonados por el régimen iraní.

“Es una operación defensiva. No disparamos a menos que nos disparen primero”, declaró Rubio durante su intervención en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Rubio explicó que la operación busca rescatar a marineros y civiles inocentes de múltiples nacionalidades que han quedado “varados y dejados para morir” por Irán.

“El objetivo de Project Freedom es rescatar a casi 23.000 civiles de 87 países diferentes que están atrapados dentro del Golfo y han sido abandonados por el régimen iraní”, detalló el secretario de Estado.

Rubio fue el primero en asumir la rotación de altos funcionarios de la Administración Trump que liderarán las comparecencias diarias ante la prensa, después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comenzara su licencia por maternidad.