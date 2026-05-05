Preso político alerta sobre desnutrición forzosa y hambre extrema en cárceles cubanas

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El preso político Yasser Fernando Rodríguez González calificó de negligentes y faltos de iniciativa a las autoridades del Combinado de Sandino, en la provincia de Pinar del Río, señalando que prefieren privar de comida a los internos antes que permitirles cultivar las tierras que rodean el penal.

A pesar de contar con campos cultivables en los alrededores de la prisión, no se permite a los reos trabajarlos para su propio sustento, una medida que podría mitigar la carencia de víveres.

La situación dentro de las cárceles cubanas ha cruzado el umbral de lo precario para convertirse en lo que defensores de derechos humanos consideran como "desnutrición forzosa".

En una llamada telefónica a Martí Noticias, el preso político describió que la ración diaria para los más de 200 hombres internos en el penal consiste en "picadillo que es agua, pasta con gusanos y caldo hecho con el agua de la vianda".

Las porciones son ínfimas: "Nos dan de 10 a 20 gramos de arroz. Por la mañana, el desayuno es un pedacito de pan del tamaño de una peseta y un poco de refresco sin azúcar", aseguró.

Aunque las normativas oficiales estipulan raciones mayores, Rodríguez González afirmó que las medidas solo se cumplen de fachada cuando llegan inspecciones desde La Habana.

La crisis alimentaria no es un incidente aislado en el Combinado de Sandino. La organización Prisoners Defenders ha documentado que la ingesta calórica en el sistema penitenciario cubano oscila entre las 250 y 353 calorías diarias, una cifra alarmante frente a las 2,000 o 2,500 requeridas por un adulto promedio.

Esta carencia nutricional está provocando estragos físicos en una población penal estimada en 90,000 personas. Rodríguez González detalla a los presos como "famélicos" y vulnerables ante brotes de enfermedades:

“Hay un virus que dicen que es Hepatitis, pero tiene que ser la anemia; al bajar la defensa, entra cualquier cosa. Hay gente que se ha muerto, otros hospitalizados vomitando y defecando sangre”.

Para los observadores internacionales y familiares, este escenario de hacinamiento, falta de atención médica y hambre sistemática representa una violación directa a la dignidad humana y una condena de salud irreversible para quienes hoy permanecen tras las rejas en la isla.

Rodríguez González fue detenido el 25 de noviembre de 2020 y condenado posteriormente a siete años de privación de libertad por el delito de incitación a la rebelión, tras realizar una transmisión directa en Facebook en la que llamó al pueblo de Cuba a perder el miedo y se uniera para acabar con el régimen dictatorial.