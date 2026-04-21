Amnistía Internacional revela violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba en 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

Amnistía Internacional alertó que en 2025 continuaron en Cuba graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, marcadas por la represión de la disidencia, las detenciones arbitrarias, la criminalización de la protesta pacífica y el deterioro de las condiciones de vida de la población.



En el apartado dedicado a la isla en su más reciente informe anual "La situación de los derechos humanos en el mundo", publicado este 21 de abril, la organización señala que las autoridades cubanas mantuvieron una política de persecución contra activistas, periodistas, opositores políticos y personas defensoras de derechos humanos, mediante arrestos arbitrarios, actos de hostigamiento, vigilancia, interrogatorios y restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica.



Amnistía documenta que muchas de las detenciones se produjeron de forma temporal y sin garantías procesales, con el objetivo de impedir manifestaciones o silenciar críticas al gobierno.



El informe subraya además la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, varias de las cuales continúan en prisión tras haber participado en protestas o expresado opiniones críticas. Señala, por ejemplo, el retorno a prisión de varios de los presos políticos liberados en enero de 2025 por las autoridades cubanas, tras conversaciones con el Vaticano.



"El proceso estuvo marcado por la falta de transparencia, el trato deshumanizante y la ausencia de garantías de reparación y no repetición. Las organizaciones de derechos humanos documentaron la excarcelación de 211 personas presas por razones políticas y denunciaron la imposición de restricciones de derechos humanos a quienes salían de prisión. En abril, los presos de conciencia José Daniel Ferrer García, Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro —excarcelados en enero— vieron revocada su libertad condicional como represalia por mantener el activismo político y la defensa de derechos humanos", apunta el reporte.

En un contexto de represión creciente a la disidencia interna, Amnistía recuerda que, en junio de 2025, un grupo de estudiantes universitarios protestaron contra el aumento de las tarifas de Internet y exigieron mayor inclusión en la toma de decisiones. La protesta, que incluyó llamamientos a la huelga y al paro de actividades en varias universidades del país, fue acallada por el gobierno con diversas medidas represivas, dijo la organización defensora de derechos humanos.

El informe denuncia que en las cárceles cubanas persisten violaciones como tratos crueles a los detenidos, condiciones inhumanas de reclusión, tortura y restricciones al contacto con familiares, así como la falta de un poder judicial independiente que garantice el debido proceso.

"Los presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca y Saylí Navarro denunciaron prácticas recurrentes de privación de llamadas telefónicas, visitas familiares y beneficios penales, así como negación de acceso a alimentos, medicinas y atención médica adecuada. Además, recibieron palizas y amenazas contra su vida y fueron sometidos a nuevos procesos judiciales", detalla.

Estas condiciones habrían acarreado la muerte en cautiverio de 39 personas privadas de libertad en prisiones de la isla, según documentó la consultoría jurídica independiente Cubalex, cita el informe.



Amnistía Internacional también advierte sobre el impacto de la crisis económica en los derechos sociales de la población. Durante 2025, señala el informe, "los apagones de electricidad afectaron a los derechos a la salud y la educación". También se agravaron los problemas de acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, lo que afectó derechos como la salud y un nivel de vida adecuado. Estas carencias, indica la organización, golpearon de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables.

"En mayo, la iniciativa Food Monitor Program señaló que el 96,91% de la población cubana había perdido acceso a alimentos por la inflación y más del 60% destinaba entre cinco y 15 horas semanales a conseguir comida", detalla el reporte.

Menciona, además, que las autoridades reconocieron en julio de 2025 que sólo disponían del 30% de los medicamentos esenciales, mientras la población tenía que recurrir al mercado negro para adquirir estos y otros insumos médicos.

"En septiembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó un informe en el que estimaba que el 89% de la población vivía en situación de pobreza extrema. El acceso a alimentos y los apagones eran sus preocupaciones principales", recalca el informe.

Sobre los derechos de mujeres y niñas, la organización señala que el feminicidio siguió sin ser considerado un delito autónomo en Cuba, y las autoridades continuaron sin facilitar estadísticas oficiales sobre este crimen. Mientras, el independiente Observatorio de Género Alas Tensas documentó 48 casos de feminicidio en 2025.

Por otro lado, las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas sufrieron formas de represión diferenciadas en razón del género, tales como amenazas contra sus hijos, vigilancia en escuelas o estigmatización por edad, apariencia y orientación sexual, acota el reporte.



En sus conclusiones sobre Cuba, Amnistía Internacional reiteró su llamado al Estado cubano a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos, poner fin a la represión y garantizar las libertades fundamentales conforme a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.