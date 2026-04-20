Cubalex denuncia situación de opositores cubanos en huelga de hambre

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Cubalex denunció este lunes la situación de varios presos políticos y personas bajo represión estatal en Cuba que “continúan en huelga de hambre, en condiciones de alto riesgo para su salud e integridad”.

A través de una publicación en la red social X, la organización, que da seguimiento al estado de los prisioneros políticos en la Isla y los asesora en cuestiones legales, informó sobre cinco casos que actualmente monitorea.

Se trata de los presos políticos Lisandro Betancourt, Liosnel López Arocha, Ángel Jesús Veliz Marcano, Arael Rodríguez Escalante, además del ex prisionero político Miguel Ángel López Herrera.

El abogado Raudiel Peña, del equipo legal de Cubalex, aseguró a Martí Noticias que estas denuncias permiten documentar las formas de protesta que desarrollan los presos políticos en Cuba, en particular la huelga de hambre.

“Cubalex trabaja en la documentación específica de este tipo de protesta para señalar que los mecanismos legales e institucionales para reclamar los derechos de los reclusos son ineficientes e ineficaces en Cuba”, mencionó.

De acuerdo con el jurista residente en México, ante la inacción estatal frente a las denuncias de violaciones de sus derechos, a los presos políticos no les queda otro remedio que acudir a la huelga de hambre.

“Entonces, la importancia de estas denuncias va justamente por ahí, por exponer la dura situación de las cárceles cubanas y las formas de protesta, en particular la huelga de hambre que utilizan los presos en Cuba”, precisó.

De acuerdo con Cubalex, el preso político Lisandro Betancourt está en su séptimo día de huelga de hambre, desde el 14 de abril; mientras, Liosnel López lleva seis días en huelga en una celda de castigo desde el 15 de abril.

También está en celda de castigo el preso político Ángel Jesús Veliz Marcano, quien lleva siete días en huelga de hambre; Arael Rodríguez Escalante está en huelga desde el 15 de abril en la prisión Las Mangas, en Bayamo, Granma.

Entretanto, el ex preso político Miguel Ángel López Herrera vive su octava jornada en huelga de hambre desde su domicilio, desde el 13 de abril, en protesta por la represión y exigiendo la libertad de los presos políticos.

En su publicación, Cubalex exige a las autoridades cubanas garantizar la vida e integridad de estas personas, poner fin a las condiciones de castigo y aislamiento y respetar sus derechos fundamentales.

Aunque el régimen cubano no reconoce la existencia de presos políticos y los procesa como delincuentes comunes, organizaciones independientes cifran en más de 1200 las personas en Cuba detenidas por motivos políticos.

En el contexto de la pasada Semana Santa, la dictadura en la Isla anunció la excarcelación de unos dos mil prisioneros; sin embargo, hasta el momento ningún detenido por motivos políticos ha salido de la prisión.