Presos políticos en Cuba en riesgo por huelgas de hambre

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El prisionero político Daniel Alfaro Frías cumple este martes 16 días en huelga de hambre en la prisión de Guanajay, Artemisa dijo a Martí Noticias su esposa, Yamileidy Torres.

"Lo único que me dijo es que le habían registrado la celda y le habían cogido los medicamentos. No he podido hablar más con él", afirmó la esposa quien no ha podido comunicarse con él para corroborar su estado.

Torres detalló que el opositor, de 62 años, padece del corazón, los riñones y episodios de falta de aire.

Alfaro Frías cumple una condena de 9 años tras su detención en 2024 por los supuestos delitos de asociaciones, manifestaciones ilícitas y propaganda contra el orden constitucional. Antes de la huelga, denunció amenazas de oficiales del Departamento 21 y del jefe de prisiones, Javier Reboso.

"Fui amenazado, que si los americanos llegan aquí a Cuba, ellos lo primero que van a hacer es matarnos a nosotros", explicó en una llamada telefónica a Martí Noticias antes de iniciar su protesta.

Rensoler, 49 días en huelga de hambre

La familia de Roylan Álvarez Renzoler alertó también sobre su situación en la prisión Provisional de Holguín. El activista fue trasladado allí tras recibir el alta del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, donde estuvo en terapia intermedia por una prolongada huelga de hambre que llevó a cabo exigiendo su liberación.

Arianna Álvarez, hermana del detenido, informó que este sufrió un paro cardíaco durante la huelga. "Mi hermano corre peligro en una mazmorra de los Castro después de esta larga huelga de hambre", declaró.



Según la hermana del activista, los órganos de Álvarez Renzoler quedaron dañados y no recibe asistencia médica desde que fue trasladado al penal. "No ha tenido ningún tipo de atención médica. Sus únicas compañías son la chinche", afirmó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares a favor del detenido por el riesgo a su vida y salud. El organismo vinculó esta decisión a la relación del activista con la Unión Patriótica de Cuba y la iniciativa Cuba Decide.

Álvarez Renzoler está detenido desde el 30 de enero por propaganda contra el orden constitucional. Se le imputan cargos por pintadas antigubernamentales en diferentes localidades de la provincia Holguín y daños a una valla con la imagen de Fidel Castro en Birán, lugar donde nació el fallecido mandatario.