Otero Alcántara envía mensaje desde prisión: "Vamos a terminar siendo los buenos de la película"

Getting your Trinity Audio player ready...

El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara envió un mensaje desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay durante la presentación este fin de semana en Miami del documental “Cuba y la noche”.

El largometraje, que tuvo su estreno mundial este sábado en el 43 Festival Internacional de Cine de Miami, aborda la huelga de hambre y el plantón protagonizados en noviembre de 2020 en la sede del Movimiento San Isidro (MSI), en La Habana.

“Gracias a Miami una vez más por apoyar las causas de los cubanos, de los cubanos de a pie. De los cubanos que estamos haciendo cosas para que esta realidad avance sin esperar que los grandes poderes nos vengan a resolver el problema”, expresó Otero Alcántara.

El artista agradeció también a colaboradores y participantes del proyecto, así como a quienes, desde el exilio, continúan apoyando iniciativas independientes.

“Gracias a todos, amigos, por seguir creyendo y seguir en condiciones sumamente difíciles, sacar tiempo donde no lo hay, sacar energía donde no la hay, sacar economía donde no la hay para proyectos como estos”, dijo.

De igual forma, Otero Alcántara reconoció el papel del público en el sostenimiento de estos espacios: “Gracias a la gente que va a comprar entradas para poder seguir apoyando estos proyectos y no perder la fe”.

En su mensaje, insistió en la convicción de quienes impulsan estos esfuerzos. “Nosotros somos los que vamos a terminar siendo los héroes y vamos a terminar siendo los buenos de la película, porque lo somos”, señaló.

El preso político concluyó insistiendo en la necesidad de continuar trabajando juntos por un futuro mejor para Cuba. “Estamos conectados y súper conectados. Gracias por todo, un beso y un abrazo”.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales que se desarrollaron ese día en múltiples localidades del país. Más tarde, fue sentenciado a cinco años de prisión por los cargos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos.

El líder del Movimiento San Isidro es reconocido como una de las voces más relevantes de la disidencia artística en Cuba.