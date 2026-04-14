CIDH exige a Cuba medidas urgentes para proteger la vida del preso político Cruz García Domínguez

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en beneficio del preso político holguinero Cruz García Domínguez.

“Para nosotros es importantísimo. Una de las mejores noticias que hemos recibido desde mucho tiempo que llevamos en este proceso”, dijo a Martí Noticias Arennis García, el hijo.

La organización regional considera que Cruz García, de 63 años, enfermo de Parkinson, está en un estado que pone en riesgo su vida, agravado porque no estaría recibiendo la atención médica adecuada.

“Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho, la Comisión valoró que, en la medida en que el beneficiario continúe bajo custodia del Estado en las condiciones descriptas, las mismas son susceptibles de continuar y agravarse con el tiempo”, precisa la resolución del organismo.

Informes indican condiciones de reclusión infrahumanas caracterizadas por hacinamiento, desnutrición y falta de agua potable. Ante estos graves señalamientos, el Estado cubano ha optado por el silencio, omitiendo brindar información a la CIDH.

El prisionero cumple una sentencia de 12 años de privación de libertad culpado del delito de Sedición luego de participar en las multitudinarias demostraciones del 11 de julio en la capital holguinera.

“Ahora mismo mi papá se encuentra en una situación medio delicada porque el de nuevo está pensando en hacer una huelga de hambre y nosotros hemos intentado que no la haga porque ya está muy deteriorado físicamente”.

El manifestante encarcelado ha llevado a cabo cuatro largas huelgas de hambre en los casi cinco años que lleva recluido, lo que, unido a las precarias circunstancias carcelarias, han debilitado extremadamente su organismo, denuncia su familia.

“Él quiere protestar porque la mínima le correspondía y no se la han dado. Ya lleva tres meses pasado del tiempo y no se la han querido dar”.

García Domínguez fue revocado de un régimen de menor severidad a la prisión cerrada debido a un altercado con un oficial del correccional con internamiento donde se encontraba. Aunque las autoridades le habían informado que el castigo era por solo seis meses, ya lleva nueve padeciéndolo.

Por las condiciones que privan a Cruz Domínguez de sus derechos a la vida, integridad personal y salud colocándolo en riesgo de daño irreparable, la CIDH solicitó al Gobierno de Cuba que asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales.

Que lleve a cabo, de inmediato, una valoración médica integral sobre la salud de la persona beneficiaria, y garantice el tratamiento médico oportuno y especializado.

Del mismo modo, asegure el acceso inmediato del preso político a agua potable y alimentos de calidad en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades nutricionales y que garantice que no sea objeto de violencia, amenazas, intimidaciones y agresiones dentro del centro penitenciario.