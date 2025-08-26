Preso político cubano enfermo de Parkinson lleva más de una semana en huelga de hambre

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político Cruz García Domínguez, participante de las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín, está en huelga de hambre en la Prisión Provincial “Cuba Sí”, para exigir su excarcelación inmediata o que lo regresen al régimen de menor severidad donde se encontraba.

García Domínguez inició la protesta el 14 de agosto tras ser confinado a la prisión cerrada por un altercado con uno de los mandos del centro correccional con internamiento donde se encontraba en el llamado Plan Confianza.

“Allá tuvo un problema con un jefe y lo trasladaron para la prisión. Ahora él está plantado. Lleva ya 11 días plantado”, explicó a Martí Noticias, la esposa Virgen María Naranjo Naranjo.

Por el momento, el manifestante encarcelado está ingresado en la unidad hospitalaria de la cárcel holguinera debido al deterioro que ha provocado en su salud la protesta.

“Nosotros fuimos porque nos mandaron a buscar [las autoridades del penal] porque está muy mal”, señaló la mujer que refirió que su esposo está muy deshidratado, con los labios quemados y cuarteados y apenas puede hablar.

“Nos dijeron que fuéramos para que tratáramos de que él comiera, que él se alimentara y fue lo que hicimos, tratar de que comiera, pero él está renuente, dice que ‘libertad o muerte’, que él no va a ir para la prisión esa, dentro, ‘que ya él le ha dado bastante de su vida a esta gente, que ya él no quiere seguir más pagando una prisión injustamente’”, relató.

García Domínguez, exdelegado de una circunscripción del Poder Popular en el municipio Mella de Santiago de Cuba y veterano de la Guerra de Angola, fue arrestado y golpeado con violencia durante la demostración que se llevó a cabo frente al Partido Provincial de Holguín.

Con 63 años y enfermo de Parkinson, fue condenado en 2022, a 12 años de privación de libertad por el delito de sedición.

“Él ya venía presentando su inconformidad con la sanción, porque anteriormente se le había dicho que ellos iban a cumplir 1/3 de la sanción, que eran cuatro años. Al cumplir los cuatro años, él averiguó y le dijeron que ellos no tienen beneficios porque son presos políticos. A partir de eso, él se vino alterando”, precisó su hijo menor, Areivis García Naranjo.

Numerosos son las reos, tanto comunes como políticos, que recurren a la huelga de hambre para reclamar derechos que consideran les han sido conculcados, como el debido respeto a la dignidad humana, la atención médica y el respeto a los beneficios de los internos establecidos en el Sistema Penitenciario cubano.