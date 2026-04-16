Preso político Liosnel López en huelga de hambre, denuncia su madre

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El prisionero político Liosnel López Arocha, condenado a 12 años de cárcel tras las protestas del 11 de julio de 2021, se encuentra en huelga de hambre y celda de castigo, denunció su madre Maira Arocha.

Según explicó, supo la noticia en la tarde del miércoles por el testimonio de otros reclusos. Este jueves "me dirigí a la prisión donde me lo confirmaron".

A Arocha no la dejaron ver a su hijo. "Les digo que no voy a dejar de denunciar, mi hijo tiene una madre que está dispuesta a todo", aseguró.

La mujer insistió en que "nadie está autorizado a darle golpes y cualquier cosa que le pase es responsabilidad de ustedes".

" ABAJO El COMUNISMO asesino, destructor de muchas vidas y familia. Libertad, libertad, libertad mil veces para todos nuestros presos políticos", escribió Arocha en sus redes sociales.

El joven fue condenado tras las masivas manifestaciones por los supuestos delitos de "desórdenes públicos" y "atentado".

Al cierre de marzo, Cuba alcanzó los 1.250 presos políticos, según el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders, que documenta un agravamiento sostenido de la represión en la isla.

“Este informe vuelve a demostrar que en Cuba la represión no tiene límites, que la prisión política sigue creciendo y que el silencio desprotege a las víctimas”, dijo a Martí Noticias Javier Larrondo, presidente de la organización.