Madre cubana reclama por su hijo, preso político del 11J, por falta de atención médica

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Caridad Castro, madre del preso político cubano Kevin Damián Frómeta Castro, denunció la falta de atención médica adecuada en la prisión conocida como 1580, en La Habana, donde su hijo cumple una condena de cinco años.

"Mi niño está sin atención médica. Desde enero estamos batallando con esta situación de una celulitis que tiene en el brazo. Ha estado ingresado varias veces en la enfermería pero la situación no acaba de resolverse. Estamos a la espera de un ultrasonido desde enero y que no se acaba de gestionar", dijo la mujer a Martí Noticias.

Según explicó, ha hablado del problema de su hijo hasta con el jefe de prisión y al final no se ha resuelto nada. "Me han engañado hasta este momento", precisó.

El joven fue trasladado sin completar tratamiento desde el hospital Covadonga y posteriormente llevado al Hospital Nacional de Internos (HNI), donde “solo lo llevaron a consulta y le pusieron tres antibióticos en la enfermería de la prisión”.

"Esto no es un favor, es su derecho”, afirmó la madre en un video en sus redes sociales.

A finales de marzo, el joven de 25 años puso fin a una huelga de hambre de nueve días, como protesta por la falta de atención médica.

“Se trata de la salud de un ser humano, y no voy a permitir que pierda su brazo”, advirtió su madre, quien teme que una infección no tratada se agrave.

Kevin Damián Frómeta Castro fue condenado a cinco años de prisión por el delito de “sedición”, tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en La Habana.