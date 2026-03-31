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Cuba

Preso político cubano Kevin Frómeta Castro termina huelga de hambre tras 9 días

Kevin Damián Castro Frometa. (Tomada de su perfil de Facebook)
Kevin Damián Castro Frometa. (Tomada de su perfil de Facebook)

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  • El joven inició la protesta por la atención médica insuficiente, ya que tras dos meses y medio en la enfermería del penal, un ingreso en el hospital Salvador Allende y dos ciclos de antibióticos, sigue sin recibir las pruebas médicas que necesita.
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El preso político cubano Kevin Damián Frómeta Castro puso fin este lunes a una huelga de hambre de 9 días, tras pasar los últimos 5 aislado en una celda de castigo.

El joven inició la protesta por la atención médica insuficiente, ya que tras dos meses y medio en la enfermería del penal, un ingreso en el hospital Salvador Allende y dos ciclos de antibióticos, sigue sin recibir las pruebas médicas que necesita.

Preso del 11J pone fin a huelga de hambre de nueve días
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Preso del 11J pone fin a huelga de hambre de nueve días
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Caridad Castro, madre del detenido, explicó a Martí Noticias que su hijo sigue sin un diagnóstico claro en la prisión 1580, ubicada en La Habana.

"Recibí la noticia de que mi hijo finalmente depuso la inanición voluntaria. No sé más detalle porque no he hablado con él personalmente", comentó.

Frómeta Castro fue sentenciado en a cinco años de privación de libertad por el delito de "sedición" tras participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la Esquina de Toyo, en el municipio habanero de Diez de Octubre.

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    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

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