Díaz-Balart exige libertad de Otero Alcántara y responsabiliza al régimen cubano por su vida

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El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart exigió la liberación inmediata del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, en huelga de hambre desde el lunes tras recibir amenazas de muerte en la prisión de Guanajay.

"El preso político @LMOAlcantara está injustamente encarcelado desde junio de 2022 por exigir la libertad para Cuba a través de su valiente arte y voz. Fue amenazado de muerte por el régimen asesino y corrupto. Su situación es de alta vulnerabilidad. Exijo su liberación inmediata e incondicional", señaló en un post en X el legislador republicano por la Florida.

Díaz-Balart responsabilizó a las autoridades cubanas por la vida e integridad física del preso político. "Si algo le ocurre, el régimen tendrá sangre en sus manos", afirmó.

Otero Alcántara inició la huelga este lunes tras varios días con 12 horas de ayuno, en protesta por las deplorables condiciones de encarcelamiento en las que se encuentra, entre otras demandas. La huelga se extenderá hasta el próximo lunes 6 de abril. "Solo tomará agua", dijo la curadora de arte y activista Anamely Ramos.

Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, cumple una sentencia de cinco años desde junio de 2022. Fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas populares de carácter antigubernamental que tuvieron lugar en Cuba ese día.

Organizaciones internacionales, personalidades políticas y el gobierno de Estados Unidos han denunciado su injusto encarcelamiento y exigido al régimen de La Habana su liberación inmediata.