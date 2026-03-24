Tribunal cubano rechaza habeas corpus a favor de Otero Alcántara

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El centro de asesoría legal Cubalex denunció graves irregularidades en la actuación del Tribunal Provincial de Artemisa, que rechazó una solicitud de habeas corpus presentada a favor del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara en un caso que, según la organización, evidencia violaciones al debido proceso.

El abogado de Cubalex, Alain Espinosa, explicó a Martí Noticias que el análisis legal del caso indica que el activista ya habría cumplido su condena. “El cálculo da que ya él tendría que haber extinguido su sanción o ya la extinguió, pero la realidad es que continúa privado de libertad”, afirmó.

Espinosa señaló que, pese a esta situación, tanto las autoridades penitenciarias como el tribunal encargado de la ejecución de la sanción “han guardado silencio”, lo que motivó la presentación del recurso legal ante el tribunal provincial.

Sin embargo, la solicitud fue rechazada sin una fundamentación clara. Según el abogado, el tribunal se limitó a alegar que “no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 788” de la ley de proceso penal, sin explicar por qué no se cumplen esos requisitos ni justificar su falta de competencia.



“El tribunal en su auto no aclara o no fundamenta por qué ellos consideran que no son competentes... hay una falencia grande en cuanto a los principios de la función judicial”, denunció Espinosa.

El jurista también advirtió que esta decisión afecta derechos fundamentales: “Está no solamente impidiendo el acceso de Luis Manuel al derecho a la tutela jurídica efectiva, sino que además está bloqueando un recurso jurídico efectivo que tiene que ser vital para cualquier persona”.

Un comunicado de Cubalex, fechado el 23 de marzo de 2026, subraya que el tribunal incurre en contradicciones al afirmar simultáneamente que Otero Alcántara se encuentra en prisión provisional y, al mismo tiempo, cumpliendo condena, lo cual califican como “jurídicamente incompatible”.

Además, la organización denuncia que el recurso fue rechazado sin fundamentos legales, sin explicar la decisión y sin indicar cuál sería el tribunal competente para conocer el caso.

“Existen fundamentos para sostener que Luis Manuel ya habría cumplido su sanción. De ser así, su permanencia en prisión es ilegal”, advierte Cubalex en su comunicado.

El recurso de habeas corpus se basa en el argumento de que la condena de cinco años impuesta al artista ya habría sido cumplida, al incluir el tiempo en prisión provisional desde su arresto el 11 de julio de 2021, así como posibles reducciones de pena por buena conducta.

De acuerdo con estos cálculos, Otero Alcántara habría cumplido alrededor de cuatro años y siete meses de prisión, a los que se sumarían reducciones adicionales que superarían el total de la condena.

El caso se apoya en el artículo 96 de la Constitución cubana, que reconoce el derecho a solicitar habeas corpus ante detenciones consideradas ilegales.

Otero Alcántara fue condenado por los delitos de “ultraje a los símbolos patrios”, “desacato” y “desórdenes públicos”. Ha sido reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, y su caso ha sido incluido por Washington en listas de personas detenidas injustamente.

Cubalex anunció que llevará el caso ante instancias internacionales y exigió la tramitación efectiva del habeas corpus, el respeto al debido proceso y la liberación inmediata del artista si corresponde conforme a la ley.