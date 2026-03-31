Preso político cubano Luis Manuel Otero inicia huelga de hambre

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La curadora de arte y activista Anamely Ramos informó que el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara decidió iniciar una huelga de hambre en prisión.

“Hoy Luis Manuel decidió que en vez de terminar su ayuno de 12 horas al día… comenzará una huelga de hambre hasta el próximo lunes 6 de abril. Solo tomará agua”, indicó.

En declaraciones a Martí Noticias, Ramos aclaró que el artista "fue amenazado el viernes 27 de marzo en la prisión de Guanajay por altos mandos de la Seguridad del Estado, específicamente del Departamento 21. Estas amenazas ocurrieron durante una visita realizada a esa prisión de máxima seguridad, en conjunto con la jefatura de cárceles y prisiones".

"Esta información la conocimos inicialmente a través del testimonio de uno de los presos políticos recluidos en ese centro. Sin embargo, hoy Luis Manuel envió un mensaje informando que ha decidido iniciar una huelga de hambre por una semana: desde hoy lunes hasta el lunes 6 de abril", agregó.

La activista advirtió sobre el deterioro físico del opositor, quien ha realizado múltiples protestas similares. “El cuerpo de Luis ya no está para esas cosas… hasta una parálisis facial parcial sufrió en una ocasión”, señaló.

Otero Alcántara teme que su condena sea prolongada más allá de los cinco años previstos. Ramos afirmó que la decisión del artista estaría motivada por nuevas presiones dentro de la prisión. “Esta vez, la decisión está catalizada por la recién amenaza de muerte que le hicieron”, dijo.

“Cada huelga de Luis es una nueva autolesión… es su manera de resistirse al chantaje”, afirmó.

El centtro de asesoría legal Cubalex denunció la pasada semana que existen “graves irregularidades” en el proceso judicial contra el artista, tras el rechazo de un recurso de habeas corpus presentado a su favor.

El abogado de Cubalex, Alain Espinosa, afirmó que, según sus cálculos, Otero Alcántara ya habría cumplido su sanción. “El cálculo da que ya él tendría que haber extinguido su sanción o ya la extinguió, pero la realidad es que continúa privado de libertad”, declaró.

Otero Alcántara fue condenado por delitos como “ultraje a los símbolos patrios”, “desacato” y “desórdenes públicos”. Ha sido reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, mientras que el gobierno de Estados Unidos lo ha incluido en listas de detenidos considerados injustamente encarcelados.