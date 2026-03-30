Exilio cubano en EEUU alza la voz en reclamo de libertad

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El reclamo por la libertad de Cuba volvió a escucharse este fin de semana en varias ciudades de Estados Unidos. Por tercer fin de semana consecutivo, integrantes de la iniciativa “Freedom For Cuba” realizaron una concentración en West Palm Beach, Florida, mientras otros grupos de exiliados se movilizaron en Tampa y en distintas ciudades de California para exigir una posición más firme de Washington frente al régimen cubano.

La principal manifestación se desarrolló a un costado de Southern Boulevard, muy cerca del puente que conduce a Mar-a-Lago, en Palm Beach. El lugar fue escogido porque es una de las rutas que suele recorrer el presidente Donald Trump cuando se traslada entre su residencia y el aeropuerto. Decenas de manifestantes se ubicaron a ambos lados de la vía con banderas cubanas, pancartas y mensajes a favor de la democracia en la isla.

Los organizadores aseguran que el objetivo es enviar un mensaje directo a la Casa Blanca: agradecer las medidas adoptadas por la administración Trump contra La Habana y pedir una mayor presión política y económica sobre el régimen cubano.

Jazmina Silva, una de las organizadoras de Freedom For Cuba, afirmó que la intención es que el mandatario vea personalmente la protesta.

“Queremos que nuestro mensaje llegue al presidente. Queremos la libertad de Cuba y apoyamos su política y las medidas que está tomando en contra de todas las dictaduras del mundo”, expresó.

Esta ha sido la tercera semana consecutiva de concentraciones en West Palm Beach. La protesta se ha convertido en una convocatoria semanal del exilio cubano en el sur de Florida, justo en momentos en que Cuba atraviesa un agravamiento de su crisis energética, con apagones, escasez de combustible y deterioro económico.

Durante la concentración también intervino el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien respaldó las manifestaciones y destacó el apoyo que, según dijo, el gobierno estadounidense brinda a los movimientos prodemocracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Ferrer afirmó ante los presentes que en Estados Unidos “tenemos un presidente elegido por mayoría, un hombre que defiende la libertad y la democracia y que es solidario con los cubanos, los venezolanos, los iraníes y los nicaragüenses”.

Los organizadores explicaron que escogieron Southern Boulevard porque es uno de los pocos lugares donde la caravana presidencial puede observar directamente la protesta.

Uno de los participantes, Yuriel Sago, envió un mensaje directo al presidente estadounidense: “Que tome acción, porque mi país no aguanta más, mi familia no aguanta más y el pueblo no aguanta más”.

La protesta también sirvió para recordar la situación de los presos políticos cubanos. Integrantes de Freedom For Cuba mencionaron casos como el de Luis Manuel Otero Alcántara, detenido desde las protestas del 11 de julio de 2021.

Yarelis Martínez, integrante del movimiento, afirmó que “Luis Manuel Otero Alcántara sigue preso desde el 11 de julio. No podemos dejar de hablar de los presos políticos ni de la represión que continúa en Cuba”.

Además de la concentración en Palm Beach, grupos de cubanos realizaron actos similares en Tampa, al centro de Florida y en California, donde miembros del exilio se sumaron al reclamo de libertad, asistencia humanitaria y un cambio político en la isla.