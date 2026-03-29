Embajada de EEUU respalda llamado de Damas de Blanco para liberar a presos políticos en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en Cuba respaldó este domingo del llamado del movimiento opositor femenino Damas de Blanco al régimen de La Habana a liberar a los más de mil prisioneros por motivos políticos que permanecen encarcelados en la sla.

"En este Domingo de Ramos nos unimos al llamado de las Damas de Blanco para que todos los presos políticos sean liberados y por que por fin se permita la libertad de religión en Cuba", señaló la sede diplomática estadounidense en un post en sus redes sociales.

La embajada compartió una publicación de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) en al que la organización afirma que las "Damas de Blanco siguen en pie frente a la represión" de las autoridades.

Según la FNCA, del 19 al 21 de marzo, integrantes del movimiento opositor femenino asistieron a misa en distintas localidades de Cuba para exigir la libertad de todos los presos políticos y el fin de la represión.



Entre las asistentes, la Fundación menciona a las Damas de Blanco Lázara León Cabrera, Maritza Acosta Perdomo, Julia Silvia González Fundora, Marexis Lausao Tamayo, Eugenia Roque Malpica, Brenda Ramos Rodríguez, Amada Herrería Rodríguez, Caridad Burunate Gómez, Asunción Carrillo Hernández, Lázara Rodríguez Roteta y la líder de la organización, Berta Soler Fernández.



"Desde Matanzas hasta Holguín, estas mujeres volvieron a demostrar que, pese al hostigamiento, no se rinden. Mientras el régimen impone miedo, ellas responden con dignidad", subrayó la FNCA en el post.

Activistas y organizaciones independientes confirmaron la semana pasada que, a la par de las recientes excarcelaciones anunciadas por el régimen cubano, continúan en la isla las detenciones de ciudadanos que protestan por la mejora de servicios básicos, el fin de las carencias y libertad.

La organización Justicia 11J confirmó hasta el miércoles pasado la liberación de 16 personas por razones políticas, de una cifra prometida de 51, tras negociaciones del régimen con el Vaticano. Por su parte, la plataforma de asesoría legal Cubalex registró al menos 21 excarcelaciones.

Mientras, varios jóvenes fueron arrestados por las manifestaciones antigubernamentales frente al Partido Comunista en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, tras extensos apagones. Otros presos políticos que habían sido excarcelados vieron revocada su libertad condicional.