Mayoría de recién excarcelados en Cuba cumplía condenas por sedición

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Otro preso político cubano condenado por manifestarse el 11 de julio de 2021, como parte del estallido nacional contra el régimen comunista, ha sido beneficiado con una libertad condicional, según el centro de monitoreo Justicia 11.

El grupo considera que esta excarcelación parece inscribirse en el actual proceso de liberación de 51 personas privadas de libertad anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba el pasado 12 de marzo en correspondencia a un acuerdo con el Vaticano.

Hasta el momento ningún prisionero político de alto perfil ha sido liberado y la mayoría de los que han sido beneficiados en la reciente excarcelación fueron condenados por sedición, según los reportes de Justicia 11.

Entre los hombres más visibles que siguen en prisión están el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el rapero Maykel Castillo Pérez ("Osorbo", el veterano opositor Félix Navarro Rodríguez, el condenado Roberto Pérez Fonseca, Loreto García y Donaida Pérez Paseiro. En cuanto a las mujeres, varias integrantes de las Damas de Blanco permanecen presas por su activismo pacífico, como Sayli Navarro Álvarez y Sissi Abascal y las condenadas por el 11j Lizandra Góngora y María Cristina Garrido.

"Hemos podido verificar la excarcelación del manifestante del 11J Felipe Almiral este 13 de marzo bajo licencia extrapenal", informó la ONG sobre el hombre sancionado a 9 años por el supuesto delito de sedición.

De igual manera han verificado la libertad condicional para Deyvis Javier Torres Acosta, sancionado a 10 años de prisión por el supuesto delito de sedición.

Luis Esteffani Hernández Valdés, sentenciado a 6 años de privación de libertad por desórdenes públicos y desacato.

Roberto Ferrer Gener sancionado a 15 años de prisión por supuestos actos contra la seguridad del estado en relación con el delito de sedición.

Yussuan Villalba Sierra, sancionado a 10 años de prisión por el supuesto delito de sedición.

Wilmer Moreno Suárez, condenado por sedición a 18 años de cárcel.

Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, en mal estado de salud debido a una enfermedad hepática, acusado por el supuesto delito de sedición y condenado a 13 años de prisión.

Eduardo Álvarez Rigal, quien fue procesado por el supuesto delito de sedición y condenado a 13 años de prisión.

Ronald García Sánchez, acusado de sedición y condenado a 14 años de prisión.

Adael Jesús Leyva Díaz, procesado por el supuesto delito de sedición y sancionado a 13 años de prisión.



En el contexto del anuncio de las excarcelaciones, Justicia 11J recordó el subregistro de 760 personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba, de las cuales, 358 fueron encarceladas por participar en las protestas del 11J, al menos 112 presentan condiciones de vulnerabilidad por salud o edad, y 176 han estado vinculadas a organizaciones de la sociedad civil, movimientos políticos o espacios de activismo.

La ONG recordó que en el primer trimestre de 2025 el régimen cubano otorgó beneficios penitenciarios condicionados y revocables a varios condenados, pero los mismos no consistieron en amnistías ni indultos que implicaran la extinción total de las sanciones.

En el proceso actual, La Habana dijo que las 51 personas que sería liberadas "han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión".