Informe de libertad religiosa de EEUU vuelve a señalar a Cuba por persecución a comunidades de fe

Getting your Trinity Audio player ready...

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional volvió a señalar a Cuba entre los países donde se cometen violaciones graves y sistemáticas contra la libertad de religión o creencias, según su informe anual de 2026 presentado en Washington.

El reporte analiza la situación registrada durante 2025 y recomienda al gobierno de Estados Unidos redesignar a varios países como “Países de Especial Preocupación” (Countries of Particular Concern, CPC), la categoría más severa contemplada en la legislación estadounidense sobre libertad religiosa internacional.

Entre ellos figura Cuba junto a Afganistán, Birmania, China, Eritrea, India, Irán, Nicaragua, Nigeria, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Siria, Tayikistán, Turkmenistán y Vietnam.

El informe señala que en 2025 “las condiciones de libertad religiosa en Cuba continuaron siendo deficientes”, y describe un sistema legal que permite al gobierno controlar estrictamente la actividad religiosa y ejercer presión contra líderes y comunidades de fe.

Según el documento, las organizaciones religiosas deben solicitar su registro ante el Ministerio de Justicia, a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, que tiene la facultad de aprobar o rechazar esas solicitudes. La falta de reconocimiento legal deja a muchos grupos expuestos a hostigamiento, vigilancia, interrogatorios y detenciones.

El reporte también documenta incidentes ocurridos durante el año, entre ellos la desaparición temporal de un pastor que había entregado medicamentos a familiares de presos políticos del 11 de julio de 2021, amenazas contra un babalao por realizar rituales en su vivienda y detenciones reiteradas de integrantes del movimiento Damas de Blanco para impedirles asistir a misa dominical.

El pastor evangélico Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, explicó a Martí Noticias que la inclusión de Cuba en este informe confirma la persistencia de la represión contra las comunidades religiosas en la isla.

“La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, que es una comisión bipartidista con sede en Washington DC, ha incluido nuevamente a Cuba en su reporte anual 2026. Cuba continúa siendo un país de especial preocupación y se dedica todo un acápite para hablar de las muchas violaciones a las libertades religiosas que tuvieron lugar en el año 2025”, afirmó.

Lleonart destacó que el informe tiene especial relevancia porque sirve de referencia para las evaluaciones oficiales del gobierno estadounidense.

“El Departamento de Estado de Estados Unidos toma de este reporte para confeccionar su propio informe, además recibe las recomendaciones que se incluyen por cada país”, señaló.

El pastor advirtió además que las violaciones podrían continuar aumentando en el presente año.

“Cuba pareciera que quiere romper sus propios récords porque en apenas dos meses que van del 2026 ha incurrido en muchísimas violaciones contra todos los grupos de fe”, dijo. “Incluso contra grupos que normalmente no son tan visualizados como personas que practican creencias esotéricas o lectura de cartas, que han sido atacadas y están recibiendo un acoso tremendo”.

El documento también recomienda ampliar sanciones contra funcionarios responsables de violaciones a la libertad religiosa y fortalecer el apoyo a organizaciones de la sociedad civil que documentan estos abusos