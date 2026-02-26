Amnistía Internacional exige liberación de presa política cubana

Getting your Trinity Audio player ready...

Amnistía Internacional reiteró esta semana su llamado a la liberación de la presa de conciencia cubana Donaida Pérez Paseiro.

“Es una sacerdotisa yoruba y presa de conciencia, condenada injustamente por ejercer sus derechos humanos pacíficamente en Cuba”, señaló la organización en un mensaje difundido en redes sociales, en el que exigió al gobierno de Miguel Díaz-Canel su excarcelación y “una Cuba sin represión”.

Pérez Paseiro, quien cumplió 54 años este miércoles, fue arrestada en julio de 2021 tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio y posteriormente condenada a ocho años de prisión por cargos como “desorden público”, “desacato” y “atentado” contra un funcionario. Desde la cárcel ha denunciado violaciones a su libertad religiosa y reclamado la liberación de su esposo, el también preso político Loreto Hernández García.

La activista religiosa, presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, fue excarcelada en enero de 2025 tras conversaciones de La Habana con el Vaticano. Tras salir de la prisión, Pérez Paseiro afirmó: “Yo sé que eso no ha sido más que el resultado de la campaña internacional que se ha hecho a favor de nosotros los presos políticos… el régimen cubano simplemente nos utiliza como su moneda de cambio”.

En junio, las autoridades revocaron su libertad condicional, una medida que generó condenas de gobiernos, líderes políticos y organizaciones internacionales. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. advirtió en un comunicado que “los responsables rendirán cuentas por sus abusos contra los derechos humanos”.

Antes de su encarcelamiento por el 11J, Pérez Paseiro ya había sido detenida en 2020 y sufrió lesiones en el rostro y el pecho, de acuerdo con denuncias documentadas por activistas.

Amnistía y otros grupos reiteraron que el caso de Pérez Paseiro ilustra la criminalización del activismo cívico y religioso en Cuba.