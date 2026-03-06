Enlaces de accesibilidad

Denuncian maltrato a preso político y líder religioso Loreto Hernández García

Preso político cubano Loreto Hernández García
Sumario

  Su hermano, el exprisionero político Jorge Luis García Pérez, conocido como "Antúnez", dijo a Martí Noticias que un oficial esposó a Hernández García por la espalda y lo arrastró por los pasillos del penal después de un intercambio verbal.
El preso político y líder religioso Loreto Hernández García fue víctima de maltrato por parte de un oficial penitenciario en la prisión de Guamajal, en la provincia de Villa Clara, durante un incidente ocurrido el jueves tras una visita familiar.

Su hermano, el exprisionero político Jorge Luis García Pérez, conocido como “Antúnez”, dijo a Martí Noticias que un oficial esposó a Hernández García por la espalda y lo arrastró por los pasillos del penal después de un intercambio verbal.

“Comenzó a ofenderlo, a provocarlo, lo llamó contrarrevolucionario, lo esposó fuertemente por la espalda y prácticamente se lo llevó a rastras, a empujones, golpeándolo mientras lo trasladaba hacia el interior del penal”, declaró.

Golpean a preso político cubano Loreto Hernández García
Golpean a preso político cubano Loreto Hernández García
by Martí Noticias | Martinoticias.com

El incidente ocurrió tras una visita entre Hernández García y su esposa, la también prisionera política Donaida Pérez Paseiro. Ambos se encuentran recluidos en instalaciones separadas dentro del mismo complejo penitenciario.

Antúnez dijo que Pérez Paseiro presenció parte de lo ocurrido antes de ser separada por las rejas del área de visitas. “Desde el otro lado del pasillo solo pudo gritar que aquello era un abuso”, afirmó el opositor, quien añadió que la activista ha expresado preocupación por el estado de su esposo y asegura no tener información sobre su situación tras el incidente.

Hernández García es dirigente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, una organización religiosa afrocubana independiente. Tanto él como Pérez Paseiro fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.

La pareja fue condenada a siete y ocho años de prisión, respectivamente, por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Pérez Paseiro fue excarcelada a inicios de 2025 pero su libertad condicional fue revocada en junio de ese mismo año.

    Ivette Pacheco

    Ivette Pacheco inició su labor en Radio Martí en 2012, reportando sobre la realidad cubana a través de testimonios exclusivos obtenidos dentro de la isla. El periodismo investigativo es una de las aristas de su trabajo, en el que se destacan reportes sobre violencia social en Cuba. En 2021, fue reconocida por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos con el Premio David Burke a la Excelencia Periodística.

