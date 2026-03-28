Díaz-Canel reconoce que le ponen "epítetos" y niega ser un freno en diálogo con EEUU

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El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel negó que su figura constituya un obstáculo en las recientes conversaciones con funcionarios estadounidenses, confirmadas por el propio régimen cubano a mediados de marzo, tras haberlas negado en múltiples ocasiones.

"¿El presidente Díaz-Canel es un obstáculo para este proceso de diálogo o es un factor a favor?", preguntó al sucesor del general Raúl Castro el periódico mexicano La Jornada.

En su respuesta, el mandatario dijo que en Cuba "no se pueden personalizar procesos como estos y que existe una dirección colegiada, colectiva, que además se debe a su pueblo".

"A veces a uno le ponen epítetos"

Cercano a cumplir los 66 años, este político ha generado desprecio dentro y fuera de la isla donde muchos cubanos lo llaman "dictador", "puesto a dedo" y "Sing**". Además cuestionan su verdadero poder al señalarlo como una figura decorativa que pone rostro a los designios de la familia Castro, que gobierna la isla desde 1959.

"Indudablemente, uno se da cuenta de que hay manipulación mediática alrededor de esto. A veces a uno le ponen epítetos. De si uno es más o menos burócrata, o si es un obstáculo, o si uno no es flexible. Creo que eso forma parte de esta estrategia de intoxicación mediática con que se refuerza la guerra no convencional contra nuestro país, y que tiene un elemento fundamental: el asesinato de la reputación", apuntó.

Informes en la prensa internacional se han referido a la salida de Díaz-Canel como un requisito fundamental en el avance de las pláticas con Estados Unidos, también lo dejan fuera de juego todas las propuestas que ha hecho la sociedad civil para una eventual transición.

"Mi continuidad"

Sobre esto el gobernante cubano apuntó: "La decisión de dialogar con Estados Unidos es colectiva. En esa decisión no está en juego nuestro sistema político ni ninguna decisión que sea propia de nuestro pueblo y de nuestros órganos de parlamento. Por lo tanto, mi continuidad o la de cualquier otra persona que en determinado momento tenga una responsabilidad de este nivel en nuestro país, depende del pueblo. Y depende también de los representantes de ese pueblo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, no de Estados Unidos".

El viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al ser cuestionado sobre la situación en Cuba, dijo que "es necesario cambiar el sistema que rige el país y cambiar el modelo económico que este sigue".

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló al régimen cubano como responsable principal de la crisis que atraviesa la isla: "En última instancia, la razón por la que Cuba es un desastre es porque su sistema económico no funciona. Es un sistema absurdo, y el pueblo de Cuba está sufriendo a causa de las decisiones —a causa de la falta de voluntad— de quienes gobiernan ese país para realizar los cambios necesarios que les permitan incorporarse al siglo XXI".