Periodista cubano ve un impulso a una Cuba libre y democrática en apoyo de Hammer

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El periodista independiente cubano Boris González Arenas destacó la importancia de las recientes visitas del jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, a distintos sectores de la sociedad civil dentro de la isla, y subrayó el valor de una futura relación entre ambos países en un contexto de libertad.

En declaraciones a Martí Noticias, González Arenas afirmó que estos encuentros envían un mensaje directo de respaldo al pueblo cubano y a la prensa independiente.

“Me visitó en mi casa tres o cuatro días atrás. Forma parte de ese movimiento que él está realizando, que tiene diferentes objetivos dentro de la isla”, explicó.

Según el periodista, la agenda de Hammer incluye tanto a actores sociales como a sectores vulnerables. “Uno es, por ejemplo, las víctimas del huracán en Oriente. Otro es a diferentes personas de la sociedad civil y de organizaciones independientes dentro de Cuba”, señaló.



Para González Arenas, más allá del simbolismo, estas visitas tienen un impacto en la visión de futuro del país.

“Cuba independiente, en relaciones con los Estados Unidos, con la amistad histórica con los Estados Unidos, es mucho mejor que una Cuba sometida por los comunistas”, afirmó.

El comunicador insistió en que ese vínculo podría ser clave para el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos. “Es mucho mejor que una Cuba con alianzas con países como China, Rusia o Irán, donde ninguno de sus gobiernos está allí por elección y por voto popular”, subrayó.

González Arenas consideró que la actual política estadounidense busca ir más allá del apoyo humanitario tradicional. “La actual administración está mucho más enfocada en terminar con la fuente de ese dolor”, sostuvo.

También resaltó que Hammer ha sostenido encuentros con periodistas, activistas de derechos humanos y grupos religiosos dentro de la isla. “Se ha reunido con periodistas y con activistas de derechos humanos que llevamos muchos años trabajando por ver el fin de la dictadura”, dijo.

El pasado viernes 27 de marzo, la Embajada de Estados Unidos en Cuba informó en su cuenta oficial en la red social X sobre la reunión entre Hammer y el periodista, y reiteró su respaldo a la libertad de expresión.

En ese mensaje, la sede diplomática subrayó que “la libertad de expresión es un derecho fundamental y una prensa libre e independiente es esencial”, y aseguró que continuará apoyando a quienes defienden la justicia y la verdad en la isla.

La visita a González Arenas ocurre en un contexto de restricciones a su libertad de movimiento. En febrero, el periodista fue impedido de salir de Cuba cuando intentaba viajar a Estados Unidos para participar en el programa International Visitor Leadership Program (IVLP) 2026.

“Como muchas veces antes, me dijeron que no podía viajar”, relató entonces a Martí Noticias.

Para el comunicador, tanto ese impedimento como los encuentros recientes reflejan dos realidades opuestas: las limitaciones impuestas dentro de la isla y el respaldo externo a quienes abogan por cambios democráticos.