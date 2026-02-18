Régimen impide salir del país a periodista independiente cubano Boris González Arenas

Getting your Trinity Audio player ready...

Lo que debía ser un hito en la carrera de un periodista independiente cubano, se convirtió este miércoles en un nuevo episodio de hostigamiento estatal: Boris González Arenas fue impedido de abordar su vuelo hacia Estados Unidos, donde participaría en el prestigioso programa de liderazgo International Visitor Leadership Program (IVLP) 2026.

“Yo debía viajar para participar de un taller muy importante, con mucho reconocimiento internacional, sobre la inteligencia artificial y el periodismo. Era algo que me tenía muy entusiasmado”, relató a Martí Noticias, el comunicador.

El viaje tenía como destino el proyecto "Edward R. Murrow” para periodistas, una iniciativa de intercambio profesional de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de Estados Unidos diseñada para fomentar una prensa libre y responsable a nivel mundial y estrechar lazos entre colegas del continente americano.

“En Cuba muchas de esas plataformas de inteligencia artificial no funcionan y cuando trabajas con ellas, la conexión en Cuba es tan mala que no trabajan, por eso, la verdad, conozco muy poco o casi nada de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial”, señaló.

El incidente ocurrió en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Tras superar años de trabajo en condiciones que el propio afectado describe como "colindantes con lo imposible", el periodista se dispuso a realizar el chequeo de aduana. Fue allí donde la burocracia del control político mostró su rostro.

“Yo hice el check in, sin obstáculos”, dijo González Arenas que subrayó que el recorrido hasta la terminal aérea, fue “sin problemas, al contrario de lo que ha ocurrido en otras ocasiones que ha sido seguido por agentes de la Seguridad del Estado.

Cuando fue a pasar la aduana, un funcionario identificado como Ricardo González, que aseguró "no saber" quiénes eran los responsables directos de la restricción, le notificó que sobre él pesaba un "impedimento de viaje". Frente al reclamo del comunicador, la respuesta fue el silencio administrativo y no se le permitió cruzar el control migratorio.

“Como muchas veces antes, me dijeron que no podía viajar, me lo dijeron los mismos funcionarios de aduana, que es, digamos, la primera línea que tienes delante. No había, como en otras ocasiones en que me han impedido viajar, que si están visibles los oficiales de la Seguridad del Estado. Esta vez no me pasó así”, detalló el periodista independiente habanero.

Más allá de la vulneración del derecho a la libre circulación, lo sucedido a González Arenas pone de relieve la tensión acumulada durante 15 años, no solo por él, sino por su familia, que ha acompañado su labor como defensor de derechos humanos en un entorno de constante vigilancia y persecución.

El funcionario de Aduana se negó a firmar como recibida una queja formal que González Arenas redactó en el lugar.

Para el periodismo independiente en la isla, la invitación al programa IVLP no es solo una oportunidad académica; es un reconocimiento a la trayectoria de quienes defienden las libertades fundamentales frente a un sistema que los trata como adversarios y los califica como “mercenarios” al servicio de Estados Unidos.

Este nuevo acto de "regulación", el término eufemístico usado por el gobierno cubano para impedir la salida de voces críticas, se suma a una lista de denuncias internacionales contra las restricciones de movimiento que el Estado utiliza como herramienta de castigo político.