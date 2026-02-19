Embajada de EEUU condena prohibición de salida a periodista independiente cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

La Embajada de Estados Unidos en La Habana condenó este miércoles la prohibición de salida del país impuesta a un periodista independiente cubano, en lo que calificó como un nuevo intento del gobierno de la isla por “silenciar al periodismo independiente y la libertad de expresión”.

“No se puede entender, pero tampoco sorprende, enterarnos de la última movida del régimen represivo cubano para silenciar al periodismo independiente y la libertad de expresión”, señaló la sede diplomática en un mensaje en redes sociales.

La embajada añadió que el caso resulta “insólito”, al subrayar que la restricción afectó al periodista, quien incluso tiene la "nacionalidad española”.

El periodista Boris González Arenas fue impedido de abordar un vuelo desde La Habana hacia Estados Unidos, donde participaría en el International Visitor Leadership Program (IVLP) 2026, un programa del Departamento de Estado para el intercambio profesional.

González Arenas explicó que su viaje incluía el proyecto “Edward R. Murrow” para periodistas, enfocado en inteligencia artificial y periodismo.

“Yo debía viajar para participar de un taller muy importante, con mucho reconocimiento internacional, sobre la inteligencia artificial y el periodismo. Era algo que me tenía muy entusiasmado”, dijo el comunicador a Martí Noticias.

El incidente ocurrió en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, cuando un funcionario de aduanas le notificó que pesaba sobre él un “impedimento de viaje”.

“Como muchas veces antes, me dijeron que no podía viajar”, añadió.